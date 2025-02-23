彰化6校試辦RFID跑步計畫 9000學生衝23圈台灣

彰化縣政府推廣推動「來彰化跑步吧！2.0」中的「學童大跑步」計畫，在八卦山上的縣立體育場及6所學校操場，設置感應設備試辦RFID（超高頻無線射頻），透過穿戴式感應晶片記錄運動數據，不用仰賴手機。（圖縣府提供）

2025/02/23 14:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕跑步也能數位化！為了解決學生沒有手機或上課時間不能使用手機，導致無法參與「來彰化跑步吧 2.0」的運動紀錄功能，彰化縣政府特別試辦RFID（超高頻無線射頻）跑步計畫，在縣內6所學校及1座體育場設置感應設備，讓學生透過穿戴式感應晶片記錄運動里程，減少對手機的依賴，提升計時準確性與便利性。

彰化縣政府推動的「學童大跑步」計畫，期望透過智慧運動科技，提升學生運動參與度，並鼓勵定期運動，還能參加排行榜競賽、累積里程兌換獎勵。只要首次累積滿5公里，就可兌換小禮物，讓家長與學生共同參與，養成運動好習慣。

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這次試辦的運動場地，除了八卦山上的縣立體育場，還涵蓋南郭國小、彰泰國中、和美高中、靜修國小、大同國小、二林高中的操場，總計6所學校內建RFID感應設備，讓學生跑步時無須使用手機，也能自動記錄運動數據。

「來彰化跑步吧 2.0」原為旗幟型Beacon運動裝置，透過藍牙與智慧型手機或穿戴裝置連結，讓跑者跑步時自動記錄里程。而RFID感應設備則進一步解決無法攜帶手機的問題，透過穿戴式感應晶片記錄運動數據，這項技術在馬拉松、鐵人三項等比賽常見，如今導入校園，提供更精確、便捷的運動數據紀錄方式。

教育處表示，教育部去年補助彰化縣800萬元經費，投入公立運動場館的數位化建設，並推動「來彰化跑步吧！2.0」中的「學童大跑步」計畫，預計持續至今年6月30日，並設計多項獎勵方案，包括在班級內排名，每月依里程數獎勵前三名學生；此外，首次累積上傳5公里里程的學生，還可兌換小禮物。

自試辦以來，已有9000多名學生參與，累積運動里程突破2萬6000公里，若以台灣沿海公路環島一圈約1139公里計算，相當於已繞行台灣近23圈！彰化縣自2023年起推廣「來彰化跑步吧！」計畫，至今1.0與2.0版本累計參與人數已超過6.1萬人次，總里程達6.9萬公里，相當於環繞台灣本島65圈，對提高運動風氣見成效。

為鼓勵學生養成良好的運動習慣，彰化縣政府在部分學校設立RFID（超高頻無線射頻），透過穿戴式感應晶片記錄運動里程，減少對手機的依賴，提升計時準確性與便利性。 （圖縣府提供）

RFID感應設備可讓跑者透過穿戴式感應晶片記錄運動數據，解決了沒有手機也能參加跑步里程紀錄的活動。（圖縣府提供）

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