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    高雄大停水下午5時過後陸續供水 今夜12時前全面復水

    高雄市大停水今傳出好消息，水公司換閥工程已提前完工，（記者陳文嬋攝）

    高雄市大停水今傳出好消息，水公司換閥工程已提前完工，（記者陳文嬋攝）

    2025/02/23 14:19

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市因水公司更換原水管閥自21日深夜11時起大停水，影響15區48.7萬戶用水，原定停水55小時到明天清晨6時，水公司今天傳來好消息，換閥工程已提前完工，目前進行原水管線充水作業，預計下午5時過後陸續供水，今天深夜12時前全面恢復供水。

    水公司辦理竹寮站2200mm單噴孔錐形閥更換工程，該閥為高屏溪攔河堰原水管線通往各淨水場重要節點，高雄市自21日夜間23時至24日清晨6時停水55小時，影響15區48.7萬戶用水。

    水公司提前進行工程前置作業，並漏夜加速趕工，今天傳來好消息，換閥工程已順利提前完成，目前進行原水充管作業中，將高屏溪原水抽送至淨水場，待淨水流程處理後，會將清水供送用戶，預計今晚17時過後陸續供水，今天深夜24時前全面恢復供水。

    此外，大寮區出現雙管噴泉，水公司派員查看，確認是加壓充水過程中，造成排氣閥噴水，並非破管造成漏水，沒有停水之虞，請民眾不用擔心。

    高雄市大停水今傳出好消息，水公司換閥工程已提前完工，預計下午5時過後陸續供水，今天深夜12時前全面恢復供水。（水公司提供）

    高雄市大停水今傳出好消息，水公司換閥工程已提前完工，預計下午5時過後陸續供水，今天深夜12時前全面恢復供水。（水公司提供）

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