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    快來賞燈！中台灣燈會今最後1天

    中台灣元宵燈最後一天，觀旅局呼籲民眾把握最後柜機會前往賞燈。（圖由觀旅局提供）

    中台灣元宵燈最後一天，觀旅局呼籲民眾把握最後柜機會前往賞燈。（圖由觀旅局提供）

    2025/02/23 13:50

    〔記者歐素美／台中報導〕中台灣元宵燈會主燈「女媧」醜美吸睛！台中市政府觀光旅遊局表示，中台灣元宵燈會在《OpView社群口碑資料庫》「全台燈會網路聲量表現」、《DailyView》「2025全台燈會人氣」等統計中雙雙高居第2名，更一舉在《LINE TODAY》「最喜歡哪個燈會的主燈或合作IP？」票選活動中奪下冠軍，今天是燈會最後1天，提醒民眾千萬不要錯過！

    觀旅局長陳美秀表示，中台灣元宵燈會除有全國唯一會「蛇」出來的主燈秀、超過百攤的美食與文創市集，今晚時逢「世界棒球經典賽資格賽」關鍵戰役，市府更貼心在府前廣場舉辦直播派對，邀請各地民眾把握午後時間，先來中央公園領小提燈、逛燈會市集、觀賞主燈秀及其他精彩燈區，結束後可選擇搭乘「市府線」免費接駁專車至府前廣場觀戰，一起Team Taiwan為中華隊加油！

    陳美秀指出，中台灣元宵燈會以融入地方特色的9大燈區、超過130組燈組，集結最在地、最原創的IP，迎接各地遊客的到來。為讓民眾有更直觀、秒懂的賞燈指南，日前並發布「女媧與她的神隊友」系列圖鑑，歡迎大家把握展期最後1天，來與他們合影留念說再見！

    觀旅局表示，市府提供「市府線」、「松竹線」2條免費接駁服務，遊客可於台中捷運市政府站、松竹站（台鐵松竹火車站）搭乘接駁專車直抵會場，下車即賞燈。

    中台灣元宵燈會，人潮滿滿。（圖由觀旅局提供）

    中台灣元宵燈會，人潮滿滿。（圖由觀旅局提供）

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