霧峰民權街壓花地坪重鋪變平整 民主街是否重鋪待溝通

霧峰「阿罩霧舊街」去年底重鋪壓花地坪後，路面變平整並保有老街風貌。（記者陳建志攝）

2025/02/23 14:15

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰「阿罩霧舊街」約6年多前鋪設陶磚鋪面營造老街風貌，但近年因鋪面破損，加上已無備料修復，只能用柏油修補，不但挨批宛如貼狗皮膏藥，也傳出民眾摔傷，民權街住戶盼以壓花地坪保有老街風貌，公所已在去年底重鋪，民眾開心路面變平整，不過民主街尚未重鋪，公所將與住戶溝通，再決定鋪壓花地坪還是柏油路面。

霧峰「阿罩霧舊街」（民權街、民主街）長約200公尺的路面，6年多前進行街道景觀改善時，鋪成紅磚路面，雖讓街道顯得古色古香，但因陶磚材質不耐車輛輾壓破損，加上已無備料修復，只能用柏油回鋪，不但整個路面宛如貼狗皮膏藥，還有買菜老婦人摔斷腿有意申請國賠。

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霧峰公所為進行重舖，去年兩度邀集民眾召開協調會，因民權街超過半數住戶希望保留老街風貌，決定採用「紙模壓花地坪」，公所在去年10月底分3階段施工，耗時20多天將民權街從中正路到民生路都改鋪磚紅色的壓花地坪。

霧峰區長張慶庸表示，重鋪後民眾反應還不錯，因民主街銜接霧峰菜市場還有數十公尺的陶磚鋪面還未更新，目前已經請本鄉里長協助溝通。

霧峰本鄉里長林揚展表示，民權街改壓花地坪後，民眾一度擔心鋪面太光滑容易摔倒，不過目前看起來是還好，至於民主街還未更新的路段，因攤商擔心施工太久影響做生意，去年底曾連署希望暫時不要重鋪，未來將找時間和住戶溝通，再決定是要鋪壓花地坪還是施工較快的柏油，一勞永逸解決鋪面不平整的問題。

霧峰民主街陶磚鋪面還未重鋪，是否重鋪將聽取攤商和住戶的意見後再決定。（記者陳建志攝）

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