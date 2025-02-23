多種輔具促進身障生學習 教育部去年再加碼補助14校3600萬

眼控iPad平板電腦及前趴式站立架使用實況。（圖由教育部提供）

2025/02/23 13:31

〔記者楊綿傑／台北報導〕為提升身心障礙學生學習品質，教育部除了成立多種不同障別學習輔具中心，並針對全國各地中重度以上障礙或多重障礙學生的14所國立特殊教育學校，113學年度再加碼專案補助3600萬元，有學校甚至建置出共融式攀岩場，搭配互動投影讓身障孩子也能體驗及訓練，對身心障礙學生在校園學習與生活自理都有所助益。

為滿足學生就學需求、保障學習權益，教育部除成立「肢障學生學習輔具中心」、「視障學生學習輔具中心」與「聽障語障學生學習輔具中心」，提供大專校院及高中職身障學生所需學習輔具，並每年補助各縣市與特殊教育學校購置身障學生學習輔具，有效運用特教資源。

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對於去年加碼補助的3600萬經費，國教署組長孫旻儀指出，主要是讓學校依學生個別特殊教育需求購置學習輔具與提供友善學習環境，例如購置肢體障礙學生電動升降桌及特製擺位輪椅，幫助其維持正確擺位、站立訓練及移動或跑步等動作，或透過眼控平板電腦激發肢體受限學生的學習動機與參與感等。

苗栗特殊教育學校校長劉雅欣表示，苗栗地區的輔具資源相對貧乏，對於許多經濟弱勢或偏鄉的學生，昂貴的輔具設備往往造成家長沉重的經濟負擔，國教署的學習輔具補助不僅及時且全面，為身心障礙學生創造更多學習可能與平等機會。

台東大學附屬特殊教育學校校長王金香也提到，除了學習輔具的購置外，透過國教署的補助計畫，校內已完成1座共融式攀岩場，配備軌道式樓梯升降椅及攀岩互動投影系統，讓身障生能不受限於行動障礙體驗攀岩的樂趣，並從互動遊戲中挑戰自我、學習各種技巧及問題解決能力。

孫旻儀強調，合適的輔具有助於身心障礙學生超越限制，充分發揮潛能與實現自我價值，幫助學生學習與成長，體現平等與尊重。

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