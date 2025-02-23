意外、明天哪個先到？台中企業主贈保單 替警撐安全保護傘

魏董事長捐贈15萬元作為員警團體意外險保費。（圖由警方提供）

2025/02/23 13:07

〔記者許國楨／台中報導〕警察守護社會不分日夜、風雨無阻站在第一線維持治安交通，然背後也潛藏許多風險，台中市有企業主為了讓員警更加安心投入工作，近日特別為第四分局南屯派出所近50名員警加保意外險，以實際行動提供一份安心保障，希讓員警在面對瞬息萬變的執勤挑戰時，更無後顧之憂。

從警已37年的南屯所邱量虔所長表示，警察工作性質特殊且充滿未知危險，日常勤務除處理交通事故，刑事案件偵辦、治安維護以及各項為民服務，執勤過程中隨時面臨受傷甚至生命威脅的風險，每一次出勤都抱持著「意外和明天不知道哪個先來」的心情，對於在家苦苦守候警眷來說更是一種煎熬，能安全下庄彷彿是一種福報。

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而這些警察的心聲，台灣綠金家園有限公司董事長魏連峯感同身受，南屯所近日為此舉行了一場溫馨的捐贈儀式，由魏董事長慷慨捐贈15萬元作為員警團體意外險保費，展現對第一線警察的關懷，以實際行動，為近50名員警提供一份安心保障，讓他們在執勤時多一份安全後盾。

魏表示，該公司一直秉持「取之社會、用之社會」的經營理念，關懷社會每一個角落，警察是社會的守護者，時刻為市民安全奮不顧身，因此企業有責任回饋，為員警增添一層安全保障，藉此減輕因意外事故可能帶來的生活負擔，也盼望更多企業能關注基層員警的辛勞與付出。

第四分局長陳祥麟對此善舉深表感謝表示，這份來自企業的溫暖，不僅是對員警的支持與鼓勵，也讓大家能夠無後顧之憂地投入維護治安的工作，全心守護市民的平安。

台灣綠金家園有限公司董事長魏連峯（右二）。（圖由警方提供）

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