「讓孩子來我這裡」 單親媽媽李敏真7年呵護7名寄養童從不喊累

李敏真2女兒一起和媽媽照顧寄養童。（記者李文德攝）

2025/02/23 13:34

〔記者李文德／雲林報導〕雲林家扶中心推動寄養家庭已40年，今（23）日雲林家扶舉辦今年度31戶寄養家庭授證典禮，其中53歲李敏真7年間照顧7位寄養童，雖是單親媽媽的她，依舊為寄養童付出心力。她引述聖經一段話「讓小孩子到我這裡來」，再辛苦也不喊累。

李敏真與前夫結婚4年多，因個性不合而離異，就此自力拉拔2個女兒20年，一路上除娘家當後盾外，她更是前後在速食店、學校廚房任職，盼帶給孩子更優渥的環境。

請繼續往下閱讀...

李敏真表示，一路上碰到許多貴人，除娘家外，更有教會的夥伴協助照顧，7年前得知雲林家扶有寄養家庭計畫，感念長年以來有許多人伸出援手，因此加入行列，目前為止已照顧過7位寄養童，3歲小林、10歲小文仍寄養中。

她表示，7年間看見許多孩子剛開始安置，多少會有負面想法，但必須以「愛與耐心」對待。現2名女兒也都會在閒暇之餘幫忙照顧，雖更有餘裕給予寄養童更多資源，但未來寄養計畫結束後，她也會不捨與之分離，雖不捨但依舊會持續加入寄養家庭，「讓小孩子到我這裡來」。

今家扶中心舉辦授證典禮，雲林縣副縣長謝淑亞、家扶中心主任陳燦勳、社會處長林文志等人為31名寄養家庭頒發證書，也頒贈服務滿10至20年的寄養家庭。

77歲黃垂青、71歲徐金英夫婦，連續27年照顧超過20位寄養童，至今仍未退出計畫。兩人表示，一路看見孩子們成長，甚至成家立業了，非常有成就。現在還有不少孩子都會在過年回來圍爐、平常噓寒問暖，只要有體力一定會做下去。

陳燦勳表示，家扶寄養家庭推動40年，服務過超過700名兒少，總計有214戶家庭加入行列，雖在疫情後寄養家庭從疫情前有40戶，疫後多有生活成本考量、物價通膨等原因退出計畫，只剩31戶家庭扶養37名孩童，但縣內仍有不少孩童可能有寄養需求，盼各界也能加入行列。

謝淑亞表示，去年起縣府將寄養家庭安置費基準從1.8倍調整至2倍，每戶寄養家庭安置費可有3萬1030元至37236元，全由縣府自編經費，今年度大約增加超過400萬元，盼鼓勵更多人加入家扶寄養行列。

黃垂青、徐金英服務加入寄養家庭連續27年不中斷，無私照顧超過20位寄養童。（記者李文德攝）

雲林家扶中心舉辦寄養家庭授證典禮，更表揚服務滿10至20年家庭。（記者李文德攝）

李敏真7年來共照顧7名寄養童，至今仍用愛對待每一位孩子。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法