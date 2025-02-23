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    竹縣豐田國小通學步道改造工程 啟動

    新竹縣豐田國小大門現況。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣豐田國小大門現況。（圖擷取自竹縣府官網）

    2025/02/23 13:09

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市西區的豐田國小，獲得交通部公路局「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助528萬多元，加上縣府自籌款約116萬元，今天正式動工改善學童們的通學步道，計畫工期120個日曆天，可望6月就能完成。

    縣府教育局長楊郡慈說，這次改善工程計畫範圍總長約119公尺，主要是針對豐田國小正門前、中正西路上的人行空間和道路區域做改善。

    他們計畫讓校園圍牆退縮，且利用水溝頂板空間來設置人行道，讓可供通行的實際寬度至少有1.5公尺。另配合在校門前、後路段辦理車道調整，校門前規劃家長的接送空間，讓學童和家長都雙雙安全。

    此外，改善工程也將重新調整通學動線，除強化安全性、友善行人，更堅固跟周邊鄰里環境的結合使之具有美感，讓完工後周邊社區環境也受益。

    縣長楊文科說，為提供行人、學生更安全的通行步道，縣府過去跟13鄉鎮市公所等單位提出19案一起向中央爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」的補助，如今工程已陸續完工。後續縣府將改鎖定國土署、公路局今年度的「永續提升人行安全計畫」，用改善現有道路的方式，持續優化學生的通學道路。

    新竹縣府今天開工改善後，計畫今年6月以後的全新豐田國小校門樣貌。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣府今天開工改善後，計畫今年6月以後的全新豐田國小校門樣貌。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣豐田國小周邊道路狀況，欠缺安全的通學人行環境。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣豐田國小周邊道路狀況，欠缺安全的通學人行環境。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣豐田國小周邊通學環境改善後的示意圖。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣豐田國小周邊通學環境改善後的示意圖。（圖擷取自竹縣府官網）

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