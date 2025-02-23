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    好消息！觀音瀑布3月1日起回饋優惠嘉義縣、市鄉親

    嘉義竹崎觀音瀑布雖逢旱季，走在吊橋上仍可咸受滿滿的負離子。（圖由劉建興提供）

    嘉義竹崎觀音瀑布雖逢旱季，走在吊橋上仍可咸受滿滿的負離子。（圖由劉建興提供）

    2025/02/23 13:00

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布為回饋嘉義縣、市鄉親，3月1日起門票將從原本的一般票70元特惠到30元，65歲以上及7至12歲原本優惠票為30元，3月1日起也免門票，也就是65歲以上、12歲以下都免費入園；另228連假期間每天將送出限量的300份觀音瀑布特有平安符。

    觀音瀑布社區產業合作社經理劉建興指出，觀音瀑布風景區距嘉義火車站車程約半個小時，是嘉義郊區休憩好去處，有些嘉義民眾每週來享受負離子浴，希望「後花園」的門票可以優惠，因而原本只有設籍竹崎鄉者與7歲以下小朋友不要門票，為了回饋所有嘉義縣、市鄉親，3月1日實施特惠票只要30元，請大家多加利用。

    劉建興表示，為慶祝溪心寮土地公聖誕，228連假期間，2月28日到3月2日每天將送出300份的觀音瀑布特有平安符，送完為止。

    另2月28日因溪心寮入口的廣福宮舉辦廟會將實施交通管制，當天的車子只能停在文峰遊客中心停車場與路邊，為方便遊客進入風景區，將以兩部中型巴士免費接駁，往返文峰遊客中心與溪心寮停車場，上午8點到下午4點每 20分鐘對開一班。

    嘉義竹崎觀音瀑布的茶花步道。（圖由劉建興提供）

    嘉義竹崎觀音瀑布的茶花步道。（圖由劉建興提供）

    嘉義竹崎觀音瀑布的茶花步道。（圖由劉建興提供）

    嘉義竹崎觀音瀑布的茶花步道。（圖由劉建興提供）

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