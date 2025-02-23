美籍遊客逛台灣燈會想找「天燈」 桃警外事巡官流利英文釋疑

美籍遊客逛台灣燈會想找平溪天燈，桃園警分局外事巡官席鈺淇以流利英文釋疑。（圖由警方提供）

2025/02/23 12:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣燈會展期至今（23）日止，期間吸引不少外籍遊客賞燈，22日晚間一對來自美國的遊客，在燈會展區急著想找天燈，桃園警分局外事巡官席鈺淇得知後，以流利英文解釋燈會與天燈是不同的活動，遊客恍然大悟哈哈大笑，繼續到下個燈區賞燈。

燈會期間各分局出動警力支援，協助遊客解決疑難雜症，警方表示，22日晚間8點50分，有一對來自美國的遊客沿途向人詢問，似乎在找什麼東西，但因語言隔閡無法溝通，眼見燈會時間即將結束，他們顯得有些著急，熱心民眾引導他們到服務站求助，席鈺淇詢問緣由後得知，原來他們想尋找的是天燈，因為台灣放天燈是享譽世界的民俗活動，以為參觀燈會一定會有放天燈的展區，殊不知燈會與天燈是不同的活動。

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席鈺淇隨即以流利的英文解釋燈會與放天燈的不同，並說明相關活動地點的資訊，來自美國的遊客頓時釋疑，席鈺淇也詢問兩人逛燈會的心得，遊客大讚燈區佈置規劃讓他們印象深刻且不虛此行，向員警及工作人員道謝後繼續趕往下個燈區賞燈。

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