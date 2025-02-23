為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄舉行大型徵才704人次面試 初媒合率高逹42％

    高雄舉行大型徵才704人次面試，初媒合率高逹42％。（圖由勞工局提供）

    高雄舉行大型徵才704人次面試，初媒合率高逹42％。（圖由勞工局提供）

    2025/02/23 12:21

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市勞工局昨（22）日舉辦「樂業高雄、幸福融融」現場徵才活動，可以」直接與廠商面試，增加錄取機會，許多知名廠商釋出半導體工程師、電子工程師、製程工程師，以儲備幹部及等優質的工作機會，共計704人次遞履歷面試，初媒率達42%。

    勞工局表示，高鐵左營站彩虹市集夢想廣場，舉辦「樂業高雄、幸福融融」徵才活動，由於可以直接與廠商面試，增加錄取機會，吸引許多求職民眾前往，許多知名廠商釋出半導體工程師、電子工程師、製程工程師及儲備幹部及等優質的工作機會。

    其中台積電吸引近90人應徵，最受求職民眾青睞，鴻海也吸引近50人面試，其他如長華科技、長興材料等公司也很受求職民眾歡迎，求職民眾方先生原從事餐飲服務業，因想轉職從事科技電子業，從勞工局訓就中心網站得知這次徵才活動訊息，前來應徵面試。

    也有大學生利用機會前來探索可能的就業機會，一位就讀大學環境安全工程科系四年級學生表示，畢業在即，希望可以把握相關職缺徵才面試的機會，畢業後可立即無縫接軌就業。

    勞工局也預告下一場徵才活動，將於3月8日（六）上午9時30分至下午2時，在楠梓區聖雲宮活動中心辦理，將提供許多北高雄在地的工作機會，屆時歡迎有求職需求的市民朋友前往參加，更多徵才活動相關訊息可至訓練就業中心網站查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播