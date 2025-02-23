高雄舉行大型徵才704人次面試，初媒合率高逹42％。（圖由勞工局提供）

2025/02/23 12:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市勞工局昨（22）日舉辦「樂業高雄、幸福融融」現場徵才活動，可以」直接與廠商面試，增加錄取機會，許多知名廠商釋出半導體工程師、電子工程師、製程工程師，以儲備幹部及等優質的工作機會，共計704人次遞履歷面試，初媒率達42%。

勞工局表示，高鐵左營站彩虹市集夢想廣場，舉辦「樂業高雄、幸福融融」徵才活動，由於可以直接與廠商面試，增加錄取機會，吸引許多求職民眾前往，許多知名廠商釋出半導體工程師、電子工程師、製程工程師及儲備幹部及等優質的工作機會。

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其中台積電吸引近90人應徵，最受求職民眾青睞，鴻海也吸引近50人面試，其他如長華科技、長興材料等公司也很受求職民眾歡迎，求職民眾方先生原從事餐飲服務業，因想轉職從事科技電子業，從勞工局訓就中心網站得知這次徵才活動訊息，前來應徵面試。

也有大學生利用機會前來探索可能的就業機會，一位就讀大學環境安全工程科系四年級學生表示，畢業在即，希望可以把握相關職缺徵才面試的機會，畢業後可立即無縫接軌就業。

勞工局也預告下一場徵才活動，將於3月8日（六）上午9時30分至下午2時，在楠梓區聖雲宮活動中心辦理，將提供許多北高雄在地的工作機會，屆時歡迎有求職需求的市民朋友前往參加，更多徵才活動相關訊息可至訓練就業中心網站查詢。

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