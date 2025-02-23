「竹北光節」今晚10點熄燈 把握最後一夜趕集

2025竹北光節主燈「洄洄」。（記者黃美珠攝）

2025/02/23 12:23

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025竹北光節「水生繁花」今晚10點即將熄燈，竹北市這場定位為「科技美學」的光節藝文活動，公所表示，開展8天就吸引15萬人次造訪，光是昨晚的「水上音樂會」另就有4萬人次與會同享，預估今晚會再掀一波把握「竹北光節」最後一夜的人潮。

2025竹北光節「水生繁花」從本月8日開展到今晚10點要熄燈閉幕。現場6大燈區包含有：主燈「洄洄」，3個副燈「心海朗朗．光明自現」、「迴響脈動」、「聲息」，還有2件徵件作品「半伴」、「匯流而上」，以及被民眾戲稱是阿凡達世界樹、位於展區西側「永恆之境」的樹燈「光環境」。

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另外，打破前述6大燈區自成一趣的，就是水圳森林公園內鴨群，牠們在眾多來客中，豪不怯場地每晚都登場亮相，在水圳中悠游，就是在管弦、鋼琴、豎琴聲中也會不時「伴唱」呱呱幾聲，逗得大人小孩都嘴角失守，平添竹北光節的好人氣。

竹北市長鄭朝方說，竹北光節利用竹北市的科技城DNA，用意象打破傳統燈節框架，透過光學、聲學、動力藝術以及嗅覺工程，融合水圳森林公園的地景，打造出整體的光環境。

就連設計出龜甲萬桌上醬油瓶、山葉VMAX、JR東日本E259系電聯車的日本工業設計公司GK Kyoto 社長麻田風兒、中華民國工業設計協會理事長，也是2023年台灣燈會總策展人的張漢寧，也都到場參訪過。

2025竹北光節副燈「心海朗朗．光明自現」。（記者黃美珠攝）

2025竹北光節副燈「迴響脈動」。（記者黃美珠攝）

2025竹北光節副燈「聲息」。（記者黃美珠攝）

跟竹北光節搶戲的鴨子們。（記者黃美珠攝）

竹北光節昨晚的水上音樂會，公所統計吸引4萬人次到場同享。（記者黃美珠攝）

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