邊坡落石監視加班時數暴增！員工憂領不到加班費 台鐵：絕無扣剋

台鐵公司強調，絕無扣剋加班費的情形。示意圖。（資料照）

2025/02/23 14:09

〔記者林志怡／台北報導〕0403花蓮大地震過後，台鐵公司持續進行養護工作，並啟動「24小時邊坡落石監視」，但有員工不滿相關作業造成加班時數暴增，若超出法規規定的46小時，可能領不到加班費。對此台鐵公司強調，加班工資都會依據法規規定發放，絕無扣剋加班費的情形。

有台鐵員工在「靠北台鐵」臉書社團爆料，某工務段因執行「24小時要輪值的落石監視」及「首班車查道」，部分員工單週加班時數達24小時，並改全處核心工時為晚間11時至隔日清晨5時，公司發文要求各單位控管加班時數，不得超過「勞基法」46小時的規定，擔憂工務單位面臨超出時數不發加班費狀況。

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對此台鐵公司指出，公司的公務單位需要兼顧行車旅運以及員工的工作安全，而公務維修軌道養路作業是在夜間封鎖路線後進行，所以工作時間是「夜班制」，原則讓會從晚上10時持續至隔日清晨4時，實際情況由各工務段依其轄區路線的養護時間帶定期檢討核心工作時間，以確保同仁的工作安全。

台鐵公司也表示，公司於1月23日發布函文與各單位，主旨是為了重申，若員工經單位主管事先指派、延長工作，都應依勞基法規定核給加班費或補休，且雇主延長勞工工作時間連同正常工作時間，1天不得超過12小時，且1個月內的延長的工作時間不得超過46小時。

因此，台鐵公司強調，公務單位在維持行車安全及路線養護作業過程中投入的人力工時，所衍生出的加班工資，公司都會依照法規與相關規範如實發放，絕無扣剋加班費的情形。

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