白河警監環交聯合稽查 查獲汽機車違規38件

排氣管改裝認證新制上路，白河警分局與監理、環保、交通等單位聯合稽查，一連2天共查獲違規38件。（圖由警方提供）

2025/02/23 12:34

〔記者王涵平／台南報導〕排氣管改裝認證新制上路，白河警分局與監理、環保、交通等單位聯合稽查，一連2天共查獲違規38件，其中包括排氣管改裝未辦理自主認證，依法當場舉發並由環保局上機檢測噪音及排氣共10輛次。

警方指出，東山175咖啡公路、關子嶺沿線景觀餐廳及寺廟名勝，吸引汽機車車友揪團出遊，因應今年度改裝排氣管認證新制，以及防制改裝噪音車輛擾民，前日起一連2天在東山區市165線、市175線、174線聯合稽查及路檢，日間稽查過程共檢查汽機車69輛。

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昨日凌晨巡邏及夜間路檢共舉發電動輔助自行車酒駕拒測、無照駕車及改裝違規，舉報汽車排氣管改裝或管路挖孔加裝「側排」噪音由環保、監理單位召回臨時檢驗共10件。

稽查舉發無照駕車、車輛燈光設備規格不符、電系設備變更未申請登檢、車色變更不辦理行照異動等16件。於車牌加裝牌照框致遮蔽牌面由監理站召回臨時檢驗2件。另車輛改裝管而無認證經環保局儀器檢測10輛，其中依噪音管制法檢測排氣管噪音不合格3輛、排氣數值超標不合格2輛，車主須再配合環保局後續裁處及改善複驗。

環保局提醒，自今年起，改裝族的車主需改回原廠管或使用環境部核准之排氣管，或自費前往環境部核可認證的實驗室完成檢測及變更登記，未依規定變更登記經查獲者，會依法舉發。

排氣管改裝認證新制上路，白河警分局與監理、環保、交通等單位聯合稽查，一連2天共查獲違規38件。（圖由警方提供）

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