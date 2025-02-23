為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    白河警監環交聯合稽查 查獲汽機車違規38件

    排氣管改裝認證新制上路，白河警分局與監理、環保、交通等單位聯合稽查，一連2天共查獲違規38件。（圖由警方提供）

    排氣管改裝認證新制上路，白河警分局與監理、環保、交通等單位聯合稽查，一連2天共查獲違規38件。（圖由警方提供）

    2025/02/23 12:34

    〔記者王涵平／台南報導〕排氣管改裝認證新制上路，白河警分局與監理、環保、交通等單位聯合稽查，一連2天共查獲違規38件，其中包括排氣管改裝未辦理自主認證，依法當場舉發並由環保局上機檢測噪音及排氣共10輛次。

    警方指出，東山175咖啡公路、關子嶺沿線景觀餐廳及寺廟名勝，吸引汽機車車友揪團出遊，因應今年度改裝排氣管認證新制，以及防制改裝噪音車輛擾民，前日起一連2天在東山區市165線、市175線、174線聯合稽查及路檢，日間稽查過程共檢查汽機車69輛。

    昨日凌晨巡邏及夜間路檢共舉發電動輔助自行車酒駕拒測、無照駕車及改裝違規，舉報汽車排氣管改裝或管路挖孔加裝「側排」噪音由環保、監理單位召回臨時檢驗共10件。

    稽查舉發無照駕車、車輛燈光設備規格不符、電系設備變更未申請登檢、車色變更不辦理行照異動等16件。於車牌加裝牌照框致遮蔽牌面由監理站召回臨時檢驗2件。另車輛改裝管而無認證經環保局儀器檢測10輛，其中依噪音管制法檢測排氣管噪音不合格3輛、排氣數值超標不合格2輛，車主須再配合環保局後續裁處及改善複驗。

    環保局提醒，自今年起，改裝族的車主需改回原廠管或使用環境部核准之排氣管，或自費前往環境部核可認證的實驗室完成檢測及變更登記，未依規定變更登記經查獲者，會依法舉發。

    排氣管改裝認證新制上路，白河警分局與監理、環保、交通等單位聯合稽查，一連2天共查獲違規38件。（圖由警方提供）

    排氣管改裝認證新制上路，白河警分局與監理、環保、交通等單位聯合稽查，一連2天共查獲違規38件。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播