當日本茶道遇上三峽碧螺春！北大高中、兵庫縣立大學以茶會友

日本兵庫大學學生親手泡製抹茶，向北大高中師生介紹茶道文化。（北大高中提供）

2025/02/23 12:09

〔記者陳奕劭／新北報導〕日本兵庫縣立大學近日來台參訪，新北市立北大高中擺出茶席，以三峽著名的碧螺春、東方美人茶、蜜香紅茶、包種茶招待，兵庫縣立大學則為北大高中師生帶來日本茶道體驗，雙方以茶會友，在茶香中深度理解文化，共啟台日友好新篇章。

兵庫縣立大學近日造訪北大高中，學生擺設茶席接待，用英文介紹三峽著名的東方美人茶、碧螺春、蜜香紅茶與包種茶等，台日師生也在品茶過程中聊天，分享學校點滴，加深彼此情誼；兵庫縣立大學學生也向北大高中介紹抹茶的沏茶與品茶、使用的茶具、正坐與品嚐點心的方式，展現日本茶道文化特色，讓台灣師生大開眼界。

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北大高中學生陳紜綺表示，為了迎接遠道而來的日本師生，學生們前一天細心布置茶席，今日能以英文講解並親自示範，感謝圖書館老師指導英文，將校內學習到的茶道知識與品茶禮儀應用於活動，校內很多同學都對海外升學感興趣，日本大學生來台參訪，為她們留下難忘回憶。

北大高中校長吳佳音說，透過茶文化的分享，學生體驗不同文化的魅力，也感受到語言與國際視野在未來學習的重要性，認識國際大學的教育特色與學術資源，有助於學生更全面探索志趣。校長期許學生勇於探索世界，並積極尋求多元學習與成長的機會。

北大高中學生擺設茶席，向日本大學生介紹三峽特色茶種，兩校學生歡樂留影。（北大高中提供）

台日交流融洽，圖為日本兵庫縣立大學與北大高中學生離開的自拍照。（北大高中提供）

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