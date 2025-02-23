桃園龍德宮四媽祖9天8夜遶境3/1起駕 警方交管籲提前改道

桃園龍德宮四媽祖即將於國曆3月1日至9日，展開為期9天8夜徒步遶境，前往鹿港天后宮刈火進香，圖為資料照。（圖由警方提供）

2025/02/23 11:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園龍德宮四媽祖即將於國曆3月1日至9日（農曆2月2日至10日），展開為期9天8夜徒步遶境，前往鹿港天后宮刈火進香，預計3月11日晚間9點起駕，年年都吸引大批信眾隨行，當晚出城路線熱鬧非凡如不夜城。

龍德宮表示，今年有民俗技藝團體20幾組及接駁車輛共約80輛，參與徒步遶境信徒約5000餘人，相關陣頭都是龍德宮自組，無外來陣頭參與，起駕後從蘆竹區富國路1段8號龍德宮廣場出發後，經過富國陸橋往桃園區方向走，接富國路直行，右轉永安路，左轉國際路直行，通過大興西路三段後，繼續直行後右轉中山路，通過中山路國道2號橋下，接八德區中華路往中壢區方向走。

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桃園警分局表示，遶境路線經過桃園警分局轄區約5公里路程，考量徒步人潮及車隊冗長，勢必影響周邊交通，將依據往年經驗期前規劃警力因應，沿線各路口均派遣交整崗進行指揮管制疏導，並於3月1日晚上7點起，提前於桃園區富國路與莊敬路口、寶慶路與莊敬路口彈性管制桃園區往富國陸橋（蘆竹）方向車輛，避免與遶境隊伍人車流相衝突而產生危險，建議往蘆竹區方向行駛車輛提前改道，可於寶慶路、莊敬路口及富國路、永安路口即提前改道行駛，避免行駛往富國陸橋方向。

桃園警分局表示，龍德宮徒步遶境活動已行之有年，以往在廟方自主動員義工及巡守隊等民力，配合警方做安全及交通秩序維護工作，過程都相當順利平和，呼籲民眾配合當日實施交通指揮管制疏導及提前改道行駛等措施，警方也會透過警察廣播電臺、友桃交訊網等通訊群組提供即時交通路況，期讓這場宗教盛事活動過程圓滿順遂。

桃園龍德宮四媽祖將於國曆3月1日至9日，展開為期9天8夜徒步遶境，起駕當晚警方進行交管，呼籲駕駛提前改道。（圖由警方提供）

桃園龍德宮即將於國曆3月1日至9日，展開為期9天8夜徒步遶境，前往鹿港天后宮刈火進香，圖為資料照。（圖由警方提供）

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