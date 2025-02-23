竹市夜櫻點亮新竹公園 9天吸引逾15萬人次

夜櫻點亮新竹公園，9天吸引逾15萬人。（市府提供）

2025/02/23 11:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕2025新竹市賞花季「花見新竹．和風賞花祭」活動，自15日舉辦賞櫻市集及夜間賞櫻活動起至23日止，為期9天的盛會吸引了超過15萬人次蒞臨，民眾不僅賞花、逛市集，更可體驗夜櫻浪漫的氛圍。今年園區櫻花盛開，粉色花海與夜間燈光相輝映，宛若詩畫般的美景令人流連忘返。

城銷處表示，日前配合「花見新竹．和風賞花祭」活動，在新竹公園舉辦舞台表演與音樂演出、親子手作體驗，吸引民眾熱情參與。另外「賞櫻市集」同時邀請在地超過30家美食與文創品牌的特色商家設攤，提供櫻花風味甜點、日式特色美食、日本浴衣和服體驗等應景服務，讓賞花民眾同時享受視覺及味覺饗宴。

請繼續往下閱讀...

城銷處說明，首波賞櫻季雖已落幕，但花季活動精彩不間斷，2025賞花季即將迎來第二波盛事「十八尖山賞花活動」。今年活動首度結合青年攝影比賽，自2月28日起開放徵件，邀請18至40歲的青年以鏡頭捕捉十八尖山的迷人風采與蓬勃生機，從多元視角呈現新竹的獨特魅力。比賽將評選出金獎、銀獎、優選及人氣獎，並提供豐厚獎金與獎牌，讓攝影愛好者發揮創意，挑戰最佳作品。

同時，市府也誠摯邀請民眾前往十八尖山踏青，除了可欣賞朱槿、杜鵑花等百花齊放的迷人景致外，3月下旬市府將與農業部林業及自然保育署新竹分署合作辦理限量打卡贈苗活動，讓遊客在賞花之餘，還能將綠意帶回家。

新竹公園賞櫻活動9天吸引逾15萬人。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法