一起出花！萬金杜鵑38婦女節競走 即起免費報名

萬金杜鵑花展週四（27日）登場，採萬里觀光公園及瑪鋉運動公園、金山中山溫泉公園雙展場型式舉辦。（圖由新北農業局提供）

2025/02/23 11:31

〔記者董冠怡／新北報導〕萬金杜鵑花展週四（27日）登場，採萬里觀光公園及瑪鋉運動公園、金山中山溫泉公園雙展場型式舉辦，其中萬里展區打造2萬3000株、1公里長花廊。新北市農業局長諶錫輝今說，展期至3月30日，適逢38婦女節，號召民眾以杜鵑花為主題裝扮，前往萬里展區參加「花花競走」，即起開放報名至3月7日，名額不限、免費報名。

「花花競走」路線從萬里觀光公園集合出發，沿著瑪鋉溪河岸人行步道至瑪鋉運動公園萬金杜鵑彩繪牆打卡，再折返打卡便完成任務，3月8日（週六）下午1點半「一起出花」，來回1.6公里、約30分鐘，即起已可線上報名填寫表單、或於2月28日起至萬里展區服務台（每日下午1點至4點）現場報名，3月7日下午4點截止，將依競走結果頒發競速獎、最佳造型獎、最佳人氣獎、前50名完賽小禮（杜鵑花及植栽袋）。

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諶錫輝表示，萬里展區不僅種植2萬3000株杜鵑，1公里長杜鵑花廊，也展出由台北電影節暨金鐘獎美術設計得主翁定洋為灣潭橋製作的杜鵑花藝作品，另有以杜鵑為主打造的日式庭園造景「映山園」，瑪鋉溪人行步道沿途還有花精靈彩繪，扮花、賞花同時拍攝美照。此外，萬金杜鵑雙展區1日遊買1送1、北海岸雙花海夢幻之旅，2月遊程皆已售罄，3月仍有名額，詳細資訊可至農業局網站查詢。

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