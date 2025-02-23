大陸冷氣團再凍2天！ 228連假白天氣溫重回20度以上

未來1週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/02/23 10:59

〔記者林志怡／台北報導〕新一波大陸冷氣團持續影響台灣，今日各地感受較冷，但228連假有望回暖。中央氣象署指出，目前影響台灣的冷氣團預計持續到本週二清晨，此後暫無新一波冷空氣影響台灣的訊號，各地白天氣溫將可以維持在20度以上，228連假期間感受會比較溫暖，但部分地區降雨機率偏高。

中央氣象署預報員陳姵安說明，大陸冷氣團今起挾帶濕冷空氣影響台灣，越晚溫度越低，並預計持續至週二清晨，期間台灣中邊以東北風為主，沿海空曠地區、離島容易有強陣風發生。

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陳姵安說，受到這波大陸冷氣團影響，今日各地多雲，僅東半部地區可見陽光，中部以北、東北部地區有局部降雨，基隆北海岸、台北山區有局部大雨發生，東北部地區、新北山區要留意局部較大雨勢，下午後才會減緩。

此外，陳姵安表示，週一起水氣逐漸減少，但桃園以北、東半部地區降雨機率仍偏高，基隆北海岸、東北部地區有局部較大雨勢且較持續，中部以北、東北部地區低溫約12至13度左右，局部地區有10度以下低溫，桃園到台南地區清晨則可能有輕微輻射冷卻發生。

陳姵安指出，週二起大陸冷氣團減弱，白天起氣溫回升，台灣也逐漸轉為偏乾的天氣型態，日夜溫差大，中南部地區低溫僅12度左右、白天氣溫則可達22度，此後將維持東風、東南風的環境，各地低溫約16度，白天氣溫20度以上，目前暫未有下一波冷空氣影響台灣的信號。

不過，陳姵安說，週三、週四後因華南雲系東移，且週四浙江海面、東海南部一帶有滯留鋒生成，鋒面附近附近水氣偏多，並預計持續至週五後，週三起就要注意這一波滯留鋒的邊緣水氣是否會影響到台灣，北部、東半部地區降雨機率可能些許提高。

陳姵安提醒，週五228連假期間，各地將維持東風、東南風的天氣型態，感受相對溫暖，但水氣影響下，白天氣溫可能會有浮動，且後期水氣分佈有不確定性，民眾務必注意最新氣象預報。

中央氣象署也提醒，週二至週三西半部、金門、馬祖，以及週四、週五的中部以北、金門、馬祖地區，容易有低雲或霧影響能見度，行車與交通往返需特別注意。

明日清晨低溫。（圖由中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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