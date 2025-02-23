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    北市推生生喝鮮乳 蔣萬安：中央不做我們來做

    蔣萬安今天上午出席全國護理師健走日。（圖由北市府提供）

    蔣萬安今天上午出席全國護理師健走日。（圖由北市府提供）

    2025/02/23 10:53

    〔記者蔡思培／台北報導〕中央去年推動「班班有鮮奶」政策，但上路後執行困難喊卡。台北市政府昨宣布將由教育局自籌財源，4月推出升級改版的「生生喝鮮乳」乳品專案。台北市長蔣萬安今天也表示，「對的事情，中央不做，我們來做」。

    蔣萬安今天上午出席全國護理師健走日，被問起生生喝鮮乳議題。他強調一直希望中央能續辦政策，這是對的事情，是為了孩子的健康，能讓孩子長得更高更壯，日本有相關做法，他也做過研究，這確實讓孩子長得更高、更健康，他強調「對的事情，中央不做，我們來做」。

    蔣萬安也表示，他已經一家家拜會四大超商及大型通路業者討論可行方案，並邀請悠遊卡公司討論技術上克服。他認為，成功的人找方法，失敗的人找藉口，中央一直說這是對的事情，只是因為推行過程，沒有完全周延考量到配送、冷鏈設備不足，造成配送到學校，老師行政上的負擔。

    蔣萬安表示台北市有換了思考方式，讓孩子可透過數位學生證到超商、大型賣場領取鮮奶，這沒有中央所說的有城鄉差距，當中央宣布停辦，不僅直轄市，包括彰化、雲林、嘉義、屏東等縣市都說中央經費到位會願意繼續執行，他提到，台北市還是會讓鮮奶還給孩子。

    蔣萬安表示，生生喝鮮乳將採升級改版方式，先用教育基金執行，且會擴大，中央是針對國小及國小附設幼兒園，北市則擴大到北市所有公私立小學、公私立幼兒園，後續再滾動式調整。

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