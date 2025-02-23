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    到底多愛排隊？「做這事」秩序堪稱神級 網友羨慕炸鍋

    近日Threads上一則貼文引發討論，影片中的社區住戶倒垃圾時皆自律排隊，讓他不禁感嘆：「怎麼這麼有秩序啊！？」這一幕也讓許多網友羨慕，直呼自己的倒垃圾經驗更像是場搶孤活動。（圖翻攝自Threads/@wangliyan1130）

    近日Threads上一則貼文引發討論，影片中的社區住戶倒垃圾時皆自律排隊，讓他不禁感嘆：「怎麼這麼有秩序啊！？」這一幕也讓許多網友羨慕，直呼自己的倒垃圾經驗更像是場搶孤活動。（圖翻攝自Threads/@wangliyan1130）

    2025/02/23 12:06

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在台灣，垃圾車播放「給愛麗絲」的旋律，便是家戶出門倒垃圾的信號。然而，有限的收運時間常導致民眾爭相丟垃圾，甚至有人為求快速，直接「投籃」式拋擲，現場混亂不堪。不過，近日Threads上一則貼文引發討論，影片中的社區住戶倒垃圾時皆自律排隊，讓他不禁感嘆：「怎麼這麼有秩序啊！？」這一幕也讓許多網友羨慕，直呼自己的倒垃圾經驗簡直像「搶孤」。

    創作歌手王立言近日在社群平台Threads上發文分享，貼文中分享了一段影片，發現台中五權三街的民眾在倒垃圾時間，自發性地整齊排隊，在垃圾車前耐心等候，依序將垃圾遞交給清潔人員，現場秩序井然，展現高素質的公民精神。如此有秩序的畫面，讓她直呼：「我要搬來這裡住！」

    許多網友看到這一幕，紛紛驚嘆該社區居民自律守秩序的行為，「這在哪 水準太好了吧」、「五權三街，台中的有錢人住宅區，素質真的比8+9區好很多，附近還有台中美術館跟那棟超級豪宅由鉅大恆」、「你看看台灣人多愛排隊，手搖飲要排隊就算了，倒垃圾也要排隊（稱讚意味）」、「排隊丟垃圾很聰明，動線順，也不用怕後方被垃圾打到」、「這里的水準也太高了吧！」。

    然而，也有網友指出，許多地區的垃圾車並非固定停駛，導致難以排隊，「我覺得這代表垃圾車會等他們丟完才開走，如果是那種趕時間急著走的，大家都會馬上衝去丟丟到人家也不管，我家這裡就是這樣！怎麼說都是資源多人就有守禮的空間 」，也有網友分享倒垃圾時的危險經驗，「我媽有次丟完垃圾，後面直接停一台摩托車坐在上面丟垃圾的，結果害我媽一轉身一時不查直接被大絆倒」、「我這裡倒個垃圾，跟開春廟會插頭香七月搶孤活動沒兩樣，堪稱台灣文化第三大盛事」。

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