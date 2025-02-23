把握今天！ 日光海島生活節開幕日湧4.5萬人

七國卡司帶來精湛演出，掀起海島之夜最高潮！（圖由行國處提供）

2025/02/23 09:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕日光海島生活節開幕日創下4.5萬人紀錄！7國卡司在3大舞台接力嗨翻全場，超過160個高雄及多國特色美食與文創品牌攤位更是人潮爆棚！高市行國處長張硯卿喊話，歡迎台灣與國際友人把握今天、來高雄中央公園享受海島盛宴。

日光海島生活節首日吸引大批民眾湧入中央公園，超過160個美食文創攤位引爆人潮，民眾嚐鮮來自美國、菲律賓、泰國、日本及東南亞美味以及高雄人氣美食，也參訪印尼蠟染拖鞋、泰國環保紙書籤、越南立體捲紙藝術、菲律賓膠帶氣球與紙藝花籃DIY等獨特文化體驗。

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不少台灣朋友和移工、新住民夥伴，一起體驗由One-Forty打造的互動共融攝影展、搶逛全家用心打造期間限定的「多元文化快閃店」，更在藤球體驗區熱血對決，展現高雄多元共融的城市友善面貌。

中央公園開闢3個舞台，海島、互動、不插電場場都精彩，吸引民眾駐足聆聽！印尼移工黑袍樂團的重金屬音樂為活動揭開序幕，爵士樂歌姬Roxanne Barcelo、美國Andy Jaffe爵士七重奏、金曲歌手王若琳帶來精湛爵士演出，菲律賓移工DJ Cristian Kalalo更掀起夜晚高潮！

台越混血的水蜜桃偵探社嘻哈樂曲、爵士大師Michael Mark Guevarra 靈動的薩克斯風演奏、日月光移工樂團Double M滿滿情感張力，不間斷演出讓聽眾大飽耳福。

草坪區的戶外講座，由高雄印尼之友會執行長蔡維信與菲律賓DJ Cristian Kalalo、One-Forty創辦人陳凱翔則與台灣福興模範移工理查德，透過新住民與移工的視角帶來精彩對談、參與民眾回饋「感謝在高雄舉辦這樣的講座，氣氛輕鬆愉快，也讓我們瞭解新移民和移工在台灣的心路歷程」。

張硯卿提醒，今天（23日）是2025日光海島生活節的最後1天！各國人氣卡司壓軸登場，歡迎在地與國際的好朋友一起享受高雄熱情，把握最後機會到中央公園參與熱情的海島盛會。

三大舞台、七國卡司精湛演出，吸引大批民眾到場。（圖由行國處提供）

日光海島生活節首日吸引4.5萬人湧入高雄中央公園。（圖由行國處提供）

七國卡司帶來精湛演出，掀起海島之夜最高潮！（圖由行國處提供）

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