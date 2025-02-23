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    屏東縣勞參率提昇 週末徵才活動超過1500人

    屏東縣勞參率提昇，週末徵才活動超過1500人。（記者蔡宗憲攝）

    屏東縣勞參率提昇，週末徵才活動超過1500人。（記者蔡宗憲攝）

    2025/02/23 08:36

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣勞參率近年提昇，因應農曆年後轉職潮及各產業求才需求，為使民眾及求才廠商能迅速媒合，屏東縣政府於屏東公園辦理現場徵才活動，共吸引超過一千五百人次民眾參加，總計四十六家廠商提供九百六十五個職缺，經主辦單位統計初步媒合成功已有約三百人次。

    屏東縣勞參率自二○二二年的五十九‧五％提升至二○二四年六十‧五％，青年及四十五歲以上中高齡皆有提升；這次徵才活動除安排一般民眾求職及轉職需求，另特別規劃身心障礙者職業重建、銀髮人才就業促進、二度就業婦女、新住民就創業服務專區及國軍人才招募中心等設攤。

    屏東縣這次徵才產業領域包含「食品製造」、「生物科技」、「餐飲旅宿」、「百貨零售」、「交通運輸」及「醫療照顧」等多元產業類型，職缺選擇性多，透過現場民眾直接與廠商面對面，增加媒合成功機會，經統計初步投遞履歷人數有七百四十八人次，媒合成功約三百人次。

    勞動暨青年發展處處長李雨蓁表示，徵才職務內容含蓋職業安全（衛生）管理、人資、儲備幹部、品檢品管、駕駛、CNC車床、照顧服務、生產技術、包裝作業、超商門市、餐飲及旅館從業人員等各類工作職缺，經現場初步媒合，多數廠商均有徵得適當人力，其中預計將於今年上半年在農業生物科技園區建廠的愛貓一生，收到近百份履歷，廠商都對屏東產業發展前景深具信心。

    屏縣府提醒，不克前來求職民眾，可洽勞動暨青年發展處進行個別職缺推介媒合（聯絡電話：屏東就業服務台08-7558048轉分機520~522或銀髮人才服務據點專線08-7327596）。

    屏東縣勞參率提昇，週末徵才活動超過1500人。（記者蔡宗憲攝）

    屏東縣勞參率提昇，週末徵才活動超過1500人。（記者蔡宗憲攝）

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