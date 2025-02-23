02/23各報重點新聞一覽

路透獨家披露，川普政府已放行遭凍結的53億美元外交援助，包括用於台灣計畫的8.7億美元（約285億台幣）。（美聯社）

2025/02/23 07:27

自由時報

重返白宮滿月 台灣285億外援 川普解凍

美國總統川普上任後宣布暫停對外援助計畫九十天，凍結經費包括對抗飢餓和致命疾病的計畫，以及為全球數以百萬計流離失所者提供庇護等。路透廿一日獨家披露，川普政府已放行遭凍結的五十三億美元外交援助，主要用於安全和反毒計畫，包括用於台灣計畫的八．七億美元（約二八五億台幣）。

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總預算案 政院27日提覆議 首次未明列刪除總數 有12大窒礙難行處

立法院十九日將今年度中央政府總預算案送抵行政院，據了解，政院將於廿七日院會提出覆議，呈請總統核可後，移請立法院覆議。若覆議不成，也不排除暫時處分與釋憲。同時行政院也會尋求解凍、動支預備金與追加預算方式，盼解決總預算案執行的困境。

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漢光高階兵推 美軍將領與會 印太司令部聯五次長巴傑隆少將 與顧立雄鄰坐

國防部長顧立雄廿一日主持「漢光四十一號演習」高階幹部圖上兵推，軍媒照片意外披露美軍印太司令部聯五（J5）次長巴傑隆少將（Major General Jay M.Bargeron）與顧立雄比鄰而坐，是美軍現役將領與我防長同框參與漢光兵推曝光首例。

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聯合報

川普簽備忘錄 美戰略產業限制中資

美國總統川普廿一日簽國安備忘錄，下令美國外來投資審查委員會（ＣＦＩＵＳ）限制中國大陸投資美國的戰略產業。白宮表示，備忘錄旨在鼓勵外國投資，同時顧及保護美國國安利益，以免遭外國敵對勢力威脅。

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外籍人士交通事故死傷 恐創新高

交通部等單位近兩年積極改善交通環境，雖然去年整體數據已有改善，但外籍人士交通死傷卻不見好轉，去年截至十一月止，就有約一萬一六○二名外籍人士因交通事故死傷，較前年同期增加六八二人，全年恐創下有統計以來十六年新高，其中又以機車造成死傷占五成最多。

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中國時報

中華9：1打爆南非 奪首勝

儘管首戰意外慘敗給西班牙，中華隊22日在世界棒球經典賽資格賽重整旗鼓，先發投手沙子宸雖因雙腿抽筋早退，但2.2局沒讓南非擊出任何安打，打線則冷靜選球，全場獲得9次四壞並揮出14安，逐步「蠶食」以9比1拿下本次資格賽首勝，也保住25日透過附加賽搶搭晉級末班車的機會。

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盧比歐：反對陸以武力或脅迫犯台

美俄就烏克蘭戰事談判，是否影響台灣引發熱議。美國務卿盧比歐表示，美中必須保持溝通，但不會讓北京主宰關鍵領域並挾持世界，強調美國不會放棄作為一個太平洋大國對地區事務的參與，並重申對台承諾，反對大陸以武力、威脅或脅迫改變台灣地位。

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今年度中央政府總預算案送抵行政院，政院將於27日立法院院會提出覆議。（資料照）

國防部長顧立雄21日主持「漢光41號演習」高階幹部兵推，鄰座名牌是美軍印太司令部聯五（J5）次長巴傑隆少將。（軍聞社）

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