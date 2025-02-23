彰化GO購抽中6萬元電動機車無法領 關鍵原因曝光了

彰化GO購消費抽獎活動，有2成的人中獎，卻沒有領獎。（資料照）

2025/02/23 07:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化GO購消費抽獎活動為期超過半年，在上個月完成最後一次抽獎，但縣府發現有2成中獎人沒有領獎，其中，還有抽到價值6萬元的電動機車，中獎者也沒領，原來是因為中獎者輸入發票資訊有誤，而被取消領獎資格。

縣府指出，彰化GO購消費抽獎活動從去年7月1日開跑，持續到今年1月5日，只要在彰化縣內消費滿500元，憑發票或收據到指定活動網站登錄，就有機會參加3次抽獎，頭獎都是汽車，總計有超過7000個獎項。

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縣府表示，上個月完成最後一次抽獎，中獎人必須依照規定來申請領獎，卻發現有將近2成的中獎人，都沒有填寫中獎資料，也就是無法領獎。其中，取消領獎金額最高的就是電動機車，價值約為6萬元。

縣府指出，這位抽中電動機車的幸運兒，因為輸入中獎發票資訊有誤，也就是發票金額只有1000多元，按理只會獲得2組抽獎序號，但民眾因為手誤輸入發票金額為2000元，因而取得4組抽獎序號，也就是有2組的無效序號。

縣府強調，當通知中獎人領獎時，必須拍下紙本發票電子檔回傳，由縣府來核實，必須發票資訊與登錄資料吻合才算數， 一旦發票或是收據輸入錯誤，就無法完成領取作業。

縣府指出，其它中獎人未領取的原因，大多數都是找不到紙本收據或是發票，只好放棄。由於領獎必須上傳存摺電子檔，曾碰過有民眾透露因為工作關係要移居國外，國內帳戶都已消取，在無法提供存摺電子檔，也只能放棄領獎。

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