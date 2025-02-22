道士瞎掰「可以玩弄鬼神」！台中婦花1100萬「補陰庫」竟愈補愈窮

高等法院台中分院二審時，黃男坦承行騙，願賠償劉婦320萬元，二審減刑改判1年6月，緩刑5年。（記者張瑞楨攝）

2025/02/22 23:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕身兼道士的台中市黃姓噴漆工，向劉姓婦人宣稱「人也可以玩弄鬼神」，要「補陰庫」才能承接陽間財富，每月索價9萬不等法事費；又稱見到劉婦已過世父親需「地府通行證」、還要花錢修繕地府住處，劉婦前後支付1100萬元，竟是愈補愈窮，債臺高築急得想跳樓。黃男還威脅不繼續「補陰庫」，「會遭惡鬼反噬」，檢方偵查卻發現黃男根本沒做法事，只出一張嘴，一審依詐欺取財罪判刑3年，黃男上訴二審並改口坦承犯行，願賠償320萬和解；二審改判1年6月，緩刑5年確定。

台中地檢署起訴指控，黃男是噴漆工與道士，他自稱是關聖帝君的乩身，2018年告訴篤信關聖帝君與濟公的劉婦，要「補陰庫」才能承接人間財富，每月都要做法事，每次索價9萬至22萬元不等。

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黃男又要劉女修建自己與丈夫女兒的「地府元神宮」，索價70多萬元，之後又說他到地府見到劉女已經過世的父親，需要「地府通行證」，在地府的住處也需要修繕，劉婦趕緊籌錢給黃男作法事，辦理措「地府通行證」與修繕地府住宅，劉女前後共支付1100萬元，竟是愈補愈窮、債臺高築，被錢壓得喘不過氣，無力再「補陰庫」，甚至急得想跳樓。

2021年至2022年，黃男不斷索錢辦法事，山窮水盡的劉婦告訴黃男「要把我逼死嗎？」、「1100萬光是利息要多少錢？我會不會去跳樓？」，她想中止「補陰庫」，黃男卻說，「我知道這東西（補陰庫）的厲害，人也可以玩弄鬼神」，甚至威脅說，中斷「會遭惡鬼反噬」。

不料，劉婦要求黃男帶她看補陰庫法事，黃男卻不斷推託，愈補愈窮的劉婦憤而向台中地檢署提告，檢方偵查發現， 黃男只出一張嘴，沒有做法事，認定他詐財1100萬元，依詐欺取財罪起訴。

台中地方法院一審時，黃男全盤否認詐財，他強調沒拿這麼多錢（1110萬元），法事如果無效，劉婦豈會一再委託他？

一審卻認為，黃男沒作法事，縱使有作區區數場法事，也是為了取信劉婦繼續行騙，屬於犯罪計劃的一部分，判處徒刑3年，至於沒收部分，一審認定黃男犯罪所得是978萬餘元，這筆錢宣告沒收。

黃男上訴二審並改口坦承行騙，他強調已與劉婦和解，願賠償320萬元，已經支付150萬元，他強調一審認定的金額太高，而且判刑太重。

高等法院台中分院二審認為，道教信仰確實有「補陰庫」，是消災、赦罪、解厄、植福、進財的禮俗，但依道教習俗，適宜「補陰庫」的時間為天赦日、農曆大年初1、大年初4、3月15日、6月初6、5月初5、7月15日、10月15日，法會金額少者僅需數百元。

二審強調，黃男向劉女佯稱需每月進行「補陰庫」法事，每次收取9萬元，顯然與道教習俗不同，黃男利用人性弱點，以宗教力量迷惑劉女，使劉女陷於錯誤而交付財物，其目的、方法、結果，欠缺社會正當性，詐欺取財犯行甚為明確。

不過，二審也認為，黃男詐財金額370萬元，其餘金額無法證明交給黃男，且黃男二審坦承犯行，願意賠償劉女320萬元，已經交付150萬元，改判1年6月，緩刑5年，條件是應履行剩餘170萬元的賠償義務，並提供120小時義務勞務，未扣案的犯罪所得220萬元（370萬元扣除已支付的150萬元）沒收，全案確定，不能上訴。

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