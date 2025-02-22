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    台中「浮現音樂祭」開唱 數千樂迷嗨翻鰲峰山

    麋先生壓軸曲目〈嗜愛動物〉帶動樂迷合唱，炒熱氣氛。 （記者張軒哲攝）

    麋先生壓軸曲目〈嗜愛動物〉帶動樂迷合唱，炒熱氣氛。 （記者張軒哲攝）

    2025/02/22 23:29

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中年度音樂盛事「浮現音樂祭」，今明兩天在清水鰲峰山開唱，吸引數千名樂迷湧入清水，今年浮現祭陣容更勝往年，成為國內匯聚了搖滾、電子、流行、獨立音樂的大型音樂祭，集結數十組樂團，讓清水小鎮熱鬧一整天。

    浮現祭藝文展演空間創辦人陳信宏指出，台中是全國最多音樂祭典的縣市，一年大約七至八場音樂盛事，浮現祭除了需購票入場的鰲峰山舞台區，另外於港區藝術中心廣場舉行免費的「浮現祭X GO GO FEST @清水眷村」聯合公益活動。

    浮現祭今年邀集海內外卡司，包括 KANA-BOON、神聖かまってちゃん、美秀集團、老王樂隊、THE TOYS + YOURMOOD、Rolling Quartz 等多國堅強陣容。音樂風格有獨立搖滾、電子、流行、實驗音樂，滿足樂迷的喜愛。

    今天首日包括麋先生、溫蒂漫步、粗大band、日本KANA-BOON等知名樂團接力登場，麋先生今晚登場演唱時，現場擠滿樂迷，壓軸曲目〈嗜愛動物〉帶動樂迷一起合唱，炒熱現場氣氛。

    陳信宏表示，浮現祭雙舞台設計，自由切換不同音樂風格，與中華職棒聯名合作，帶來音樂與運動的跨界演出，並製作清水美食地圖，推廣在地美食小吃。盼吸引更多人一起來參與推動在地音樂、人文、藝術。

    粗大band熱情開唱。（記者張軒哲攝）

    粗大band熱情開唱。（記者張軒哲攝）

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