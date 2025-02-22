洋紅風鈴木大爆花！ 台南最美「古蹟圖書館」太夢幻了

從圖書館窗戶望外的框景。（擷自黃偉哲臉書）

2025/02/22 22:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市中西區圖書館暨228紀念館，有台南最美的古蹟圖書館之稱，館旁的洋紅風鈴木「炸裂」大爆花，台南市長黃偉哲今（22日）在臉書貼文分享美景，網友直呼驚歎「太夢幻」、「太誇張了吧！」

中西區圖書館暨228紀念館（原台南州會古蹟）與台灣文學館（原台南州廳古蹟）相鄰，於1935年落成的3層樓建築，二戰後1950年代成為台南市議會所在地，後來議會遷至安平。該建築一度閒置，後來曾作為攝影文化會館，成為台南市議政史料館。

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2018年市府為解決中西區圖書館館舍空間不足問題，決定將圖書館遷至此處，歷經4年整修，於2022年開館。由於原台南州會也是228歷史場域，因此同時融入南市228紀念館專區，典藏相關史料，藉由與圖書館的結合，增進民眾對歷史事件的認識。

「最美的古蹟圖書館限定美景！」一邊閱讀一邊欣賞窗外動人的花景，美到讓你心動不已。黃偉哲發文邀請粉絲們快來捕捉滿窗的粉紅花海，怎麼拍都是氛圍滿滿。

此文一貼，網友紛紛轉分享留言：「小編好會拍」、「真漂亮，朝聖」、「去年發現後真心愛上，期待台南更多地方都能展現這樣的美」。

台南市中西區圖書館旁的洋紅風鈴木大爆花。（擷自黃偉哲臉書）

中西區圖書館旁的洋紅風鈴木盛開花景。（擷自黃偉哲臉書）

洋紅風鈴木大爆花，怎麼拍都好看。（擷自黃偉哲臉書）

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