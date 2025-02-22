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    「便利箱悠遊卡」超搶手！ 她好奇拆開秒傻眼 網：感謝示範

    網友將「便利箱」悠遊卡拆開後發現只有晶片。（擷取自mtlai0813/Threads）

    網友將「便利箱」悠遊卡拆開後發現只有晶片。（擷取自mtlai0813/Threads）

    2025/02/22 23:19

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中華郵政與悠遊卡公司於20日聯名推出「便利箱造型」立體悠遊卡，以3號便利箱等比例縮小，且材質為防潑水的水洗式牛皮紙，仿真材質並結合悠遊卡功能吸引民眾搶購。不過有網友收到悠遊卡後，好奇「便利箱」內是否有裝東西，拆開才發現只有晶片，哭笑不得。

    一名網友在Threads發文表示，她收到「便利箱造型」立體悠遊卡後，因為太好奇「便利箱」內是否有裝東西，於是就將其拆開，沒想到拆開後竟只有晶片，讓她傻眼自嘲，「有天兵兒子就有天兵娘」。

    貼文曝光後，網友紛紛笑回，「把晶片用膠帶黏在手機背面，以後就可以用手機逼悠遊卡了」、「名字就叫做便利箱悠遊卡，還有一個掛勾在上面，一般人一看就知道這就是它完整的造型了，為什麼還會想去拆它？你是在期待什麼？」、「我今天買的時候也在想裡面拆開長怎樣，感謝你的示範」、「謝謝你的示範辛苦了」、「這已經不是天兵等級了吧」。

    在 Threads 查看

    「便利箱造型立體悠遊卡」全台限量1.8萬個，每個售價新台幣399元。（中華郵政公司提供）

    「便利箱造型立體悠遊卡」全台限量1.8萬個，每個售價新台幣399元。（中華郵政公司提供）

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