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    插隊不成被敲窗！國道入口兩車互不相讓 網酸：每天都在上演

    兩車在匝道口互不相讓。（擷取自爆料公社）

    兩車在匝道口互不相讓。（擷取自爆料公社）

    2025/02/22 23:05

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友在「爆廢公社」分享一段行車紀錄器畫面，一輛紅色KIA在國道入口要插隊，卻遭右側銀色SUV攔阻，雙方僵持不下，甚至一路並排前行，場面相當火爆。影片曝光後網友熱議，直呼「這裡每天都在上演同樣戲碼！」

    根據貼文，事發地點疑似五股交流道，當時紅車試圖從左側強行切入國道入口，但灰車不甘被插隊，不僅一路貼身防守，還伸手敲紅車的車窗，雙方毫不退讓，直接並排擠進國道，導致後方車流大打結，場面宛如「國道版巷口糾紛」。

    事件曝光後，有網友認為紅車「沒車時當自己是汽車，塞車時當自己是機車」、「對後面的駕駛非常不公平」並直接開酸，「真的很沒水準」、「把排隊的人當白癡」；但也有人認為灰車反應過激，「不讓插隊可以，但追著對方敲窗是怎樣？」直言，「插隊的沒品，但被插隊了也真的沒必要追著對方。」

    然而，也有網友認為，這個路段本來就設計不良，該怪的不是駕駛，而是交通規劃的缺失。「設計根本爛透了」、「這裡每天都在上演這種戲碼」、「至少三條車道擠成一條，大家都覺得自己才是主線道」坦言，「與其怪駕駛，不如先檢討這段白癡設計！」

    至於誰對誰錯，網友們各持己見，但多數人仍認為排隊上國道是基本禮儀，畢竟爭一個車位，反而可能釀成更大的交通危機。「不插隊，是對所有排隊駕駛的尊重；不硬擠，是對自己安全的保護」或搞笑打圓場表示，「我開車最討厭兩種人，一種是插我隊的人，一種是不讓我插隊的。」

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