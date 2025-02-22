讓街友吃好料 生技公司老闆霸氣席開25桌還發紅包

聚茂生技總經理賴明毅（左6）連續5年自掏腰包為街友舉辦寒士饗宴，今天在員林市十七份社區活動中心席開25桌。（記者陳冠備攝）

2025/02/22 21:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕股票上市公司聚隆纖維子公司聚茂生技總經理賴明毅，連續5年自掏腰包為街友舉辦「寒士饗宴」，今天（22日）在員林市十七份社區活動中心席開25桌，邀請250名街友吃辦桌，致贈1000元紅包跟價值上千元生活補給包。賴明毅說，想讓街友吃好料，感受社會溫暖。

毅起關懷街友宴2020年開始舉辦，中間曾因疫情停辦一屆，有別一般「寒士宴」，這個宴會主打豐盛食材及料理，首屆在婚宴會館舉辦，今年選在員林市十七份社區活動中心舉行，食材有鮑魚、石斑、佛跳橋、櫻花蝦米糕、大白蝦等10道價值7000元料理，美味豐盛不遑多讓。

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賴明毅說，這次活動有別於其他關懷活動大都依政府社福機構造冊的街友名冊，他要請的是真正流浪街頭的朋友，這幾年他相繼到員林火車站、各公園、銀行騎樓等街友聚集地點訪查，一一確認街友身分，幾乎認識員林地區每一名街友，大家也都成了朋友。

「莫忘世上苦人多」，賴明毅說，他曾擔任彰化觀護人協會等公益社團領導人，了解許社會邊緣人都居無定所，並不是他們不想振作，而是有太多複雜的因素，致使他們每天漂泊過日，他始終相信「社會是有溫暖」，如果能給這些街友「一頓飽」，他們一定懷抱感激，有朝一日也能東山再起。

毅起關懷街友宴有別一般「寒士宴」，主打豐盛食材及料理，讓街友們吃好料，感受社會溫暖。（記者陳冠備攝）

街友吃辦桌，還獲贈1000元紅包跟價值上千元生活補給包。（記者陳冠備攝）

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