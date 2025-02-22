港人拍慈湖蔣介石銅像中壢設展 反思威權政治

程麗珊說，這次在大溪慈湖紀念雕塑公園拍下的攝影創作，一部分用後製手法，表現銅像威權的價值觀。（記者黃政嘉攝）

2025/02/22 20:59

〔記者黃政嘉／桃園報導〕新北市的永和社區大學歷史小旅行工作隊在桃園市中壢區的「魏廷朝故居」、「巷仔46文化共享空間」舉辦《在桃園歷史迷宮中打怪—2025在地公民行動》系列活動，適逢蔣中正逝世50週年，透過影像、特展、走讀、工作坊等形式，引領民眾思考台灣威權歷史與人權現況，內政部去年的「人權、記憶與公民行動」師資培訓課計畫主持人林瓊華表示，「製作威權．時代印象」攝影展是來自香港的程麗珊和先生吳錦明的聯作，每天早上10點至傍晚6點，展至3月2日，詳情可到臉書貼文查詢。

永和社區大學副主任張素真與計畫主持人林瓊華去年在中壢舉辦內政部的「人權、記憶與公民行動」師資培訓課，現舉辦《從暗黑中尋光：桃園記憶與人權行動》特展，是課程成果的行動教案，包括在「巷仔46文化共享空間」展出的「中壢事件」歷史裝置展 與「製作威權．時代印象」創作攝影展；魏廷朝故居展出「義民中學案．魏廷朝．台灣人民自救運動宣言」，從文史資料認識魏廷朝，皆自由入場。

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林瓊華表示，「製作威權。時代印象」攝影展，是來自香港的程麗珊和先生吳錦明聯作，身為香港策展人和攝影師的他們，移民桃園2年多，這次聯手呈現攝影展，其中部分來自大溪慈湖紀念雕塑公園，也有桃園街頭令人無法忽視的各種威權象徵，程麗珊也負責2月28日的慈湖銅像公園導覽工作。

程麗珊表示，過去在香港做策展、攝影工作與創作的她，完全不知台灣的歷史，昔因武漢肺炎疫情，工作機會銳減，因有家人在台灣，所以來台繼續做喜歡的創作，為更了解台灣而移居桃園，在永和社大的課程認識到228歷史與蔣介石銅像。

程麗珊說，銅像在香港就是藝術品物件，但在台灣，原來有威權的象徵意涵，這次在大溪慈湖紀念雕塑公園拍下的攝影創作，一部分用後製手法表現銅像威權的價值觀，另也隨著台灣民主化發展，反思威權象徵，她使用保鮮膜包覆銅像攝影創作，象徵慈湖公園如保鮮膜一樣，保存從台灣全國各地移來的蔣介石銅像。

程麗珊在創作過程中，對於慈湖公園完全沒說明銅像的來歷故事感到奇怪，她說，銅像是威權的象徵物，如果說明銅像來歷，可讓參觀者知道過去威權銅像存在的歷史，蔣介石第1個銅像是1945年提出，1946年建造，直到1997年設立慈湖紀念雕塑公園，屬台灣近代重要歷史，以前沒想到，她認識的民主台灣，原來也經歷過威權。

張素真說，「德國不會把希特勒當成崇拜偶像，但在台灣，蔣介石銅像對很多民眾仍深植在心裡，看不出來威權統治有被反省的現象」，228當天，包括紀錄片的播映與慈湖走讀，要帶民眾一起反思威權歷史，走進核心探討歷史真相。

市議員魏筠說，永和社大去年來中壢很認真地辦走讀課程，培力年輕種子，再由種子教師舉辦工作坊，令人感動，其中，來自香港的程麗珊看待蔣介石銅像的觀點，跟台灣人不大相同，台灣很早經歷蔣介石的威權統治，而香港對威權統治的觀念較台灣人不明顯，兩邊生長環境、對於生活的感受、習慣的事情都不大一樣，又香港經過「反送中」抗爭後，港人對威權統治的感受可能也有些改變，當中的經驗，值得相互學習交流。

程麗珊與先生吳錦明夫妻檔於《在桃園歷史迷宮中打怪—2025在地公民行動》系列活動中，展出「製作威權．時代印象」攝影展。（記者黃政嘉攝）

程麗珊說，她使用保鮮膜包覆銅像攝影創作，象徵慈湖公園如保鮮膜一樣，保存從台灣全國各地移來的蔣介石銅像。（記者黃政嘉攝）

吳錦明在桃園街頭，拍下各種令人無法忽視的各種威權象徵 。（記者黃政嘉攝）

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