金門醫療專機驚爆機翼無「除冰裝置」 衛生局要求安捷航空改善

安捷航空提供履約之編號B-86001及B-86002 Tecnam P2012型航空器。（金門縣衛生局提供）

2025/02/22 20:54

〔記者吳正庭／金門報導〕本報披露「金門醫療專機驚爆無『機翼除冰裝置』、低溫結冰恐影響飛安」引發關注，金門縣衛生局今天指出，已要求執行醫療後送業務的安捷航空，加速將具除冰功能的履約航空器修復，盡快投入任務。

縣衛生局表示，為掌握離島嚴重傷病患緊急醫療後送黃金時間，降低空轉後送病患死亡率及傷殘率，行政院於2016年7月相關會議中，責成衛生福利部協助辦理「金門、連江、澎湖三離島地區救護航空器駐地備勤及運送服務計畫」採購案，為明確了解3離島需求及配合國內飛安法規，衛生福利部同年7月起邀集國家發展委員會、國防部、交通部民用航空局、內政部空中勤務總隊、行政院公共工程委員會及3離島縣府等單位研商，經歷10次工作小組會議共同研擬需求說明書，開啟3離島駐地案的新頁。

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衛生局表示，安捷航空股份有限公司自2023年1月於金門縣駐地備勤至今2年多，共執行緊急醫療後送147趟次，平均任務完成時間約為188分鐘，其中6案為需使用衛生福利部金門醫院新生兒保溫箱、葉克膜（ECMO）及主動脈氣球幫浦（IABP）的嚴重特殊個案，任務完成平均時間約為199分鐘，均符合契約規定。

衛生局強調，有關航機派遣及飛安規定，安捷航空會配合交通部民用航空局及國內飛安法規辦理。

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