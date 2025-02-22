為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「水上音樂會」湧4萬人 新竹竹北光節迎高潮

    鋼琴家嚴俊傑今晚為竹北光節帶來多首古典浪漫樂章。（記者黃美珠攝）

    鋼琴家嚴俊傑今晚為竹北光節帶來多首古典浪漫樂章。（記者黃美珠攝）

    2025/02/22 20:56

    〔記者黃美珠／新竹報導〕2025竹北光節今晚迎來最高潮，因為明天就是竹北光節最後1天，今晚竹北市公所在水圳森林公園舉辦「水上音樂會」，邀請國家交響樂團（NSO）豎琴首席解瑄、古典鋼琴演奏家嚴俊傑，先後搭檔竹北興隆國小音樂團隊、國立竹北高中舞蹈班、以及蝶影舞蹈團等，共同呈現一場視覺與聽覺藝文盛宴，替竹北光節預先譜出休止符，公所說今晚吸引了4萬人次到場共享。

    竹北市長鄭朝方說，竹北光節是結合科技與美學的藝術燈會，也給市民實現夢想的舞台，因為今天下午日光場安排了「圓夢舞台」，選拔5名市民演奏者展現音樂長才，年紀最小的只有10歲。

    而今晚7點開始的星光場「水上音樂會」，邀請前述音樂家、音樂舞蹈團體擔綱演出外，也策劃「水生繁花」雷射秀特仕版，跟香氛泡泡交錯，讓人彷彿置身仙境。

    這場星光場，由興隆國小學童們，以知名音樂家韓德爾的管弦樂組曲「水上音樂」拉開序幕，接著陸續演奏：月亮代表我的心、神隱少女主題曲「總是一次又一次」，最後用熱鬧的康康舞曲跟嚴俊傑搭檔演出「La La Land」的樂來越愛你，替現場做了首波的加溫。

    接棒演出後的嚴俊傑，先是彈奏：柴可夫斯基的降E大調圓舞曲作品39之8 ，接著陸續飛揚出：拉威爾水之嬉戲、巴哈、舒曼、蕭邦等的作品樂音，最後並與國立竹北高中舞蹈班的舞伶們搭檔演出特爾涅/懷森貝格四月的巴黎。

    晚上8點過後解瑄終於在大家的期待中登場。她陸續彈奏柴可夫斯基的天鵝湖選曲、懷舊影片「似曾相識」的主題曲Somewhere in time、奧提斯的海上之光，哈塞曼的泉水並有蝶影舞蹈團的舞姿相伴琴聲。

    後半場解瑄先是用爵士版的茉莉花帶出浪漫的Moon River，接著琴音一轉變成酷玩樂團（Coldplay）的天堂（Paradise），並順轉流洩出中國古曲「春江花月夜」 ，最後以杜蘭的第一號圓舞曲作結，留給在場者餘音繞樑的沉澱。

    鋼琴家嚴俊傑和竹北高中舞者一起為竹北光節攜手演出。（記者黃美珠攝）

    鋼琴家嚴俊傑和竹北高中舞者一起為竹北光節攜手演出。（記者黃美珠攝）

    鋼琴家嚴俊傑為竹北光節而奏。（記者黃美珠攝）

    鋼琴家嚴俊傑為竹北光節而奏。（記者黃美珠攝）

    國家交響樂團（NSO）豎琴首席解瑄今晚為竹北光節而演奏。（記者黃美珠攝）

    國家交響樂團（NSO）豎琴首席解瑄今晚為竹北光節而演奏。（記者黃美珠攝）

    竹北興隆國小弦樂團為竹北光節的水上音樂會開場。（記者黃美珠攝）

    竹北興隆國小弦樂團為竹北光節的水上音樂會開場。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北水圳森林公園的水畔，今晚擠滿愛樂人同享樂音。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北水圳森林公園的水畔，今晚擠滿愛樂人同享樂音。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北光節今晚的水上舞台充滿浪漫氛圍。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北光節今晚的水上舞台充滿浪漫氛圍。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播