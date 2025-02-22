「水上音樂會」湧4萬人 新竹竹北光節迎高潮

鋼琴家嚴俊傑今晚為竹北光節帶來多首古典浪漫樂章。（記者黃美珠攝）

2025/02/22 20:56

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025竹北光節今晚迎來最高潮，因為明天就是竹北光節最後1天，今晚竹北市公所在水圳森林公園舉辦「水上音樂會」，邀請國家交響樂團（NSO）豎琴首席解瑄、古典鋼琴演奏家嚴俊傑，先後搭檔竹北興隆國小音樂團隊、國立竹北高中舞蹈班、以及蝶影舞蹈團等，共同呈現一場視覺與聽覺藝文盛宴，替竹北光節預先譜出休止符，公所說今晚吸引了4萬人次到場共享。

竹北市長鄭朝方說，竹北光節是結合科技與美學的藝術燈會，也給市民實現夢想的舞台，因為今天下午日光場安排了「圓夢舞台」，選拔5名市民演奏者展現音樂長才，年紀最小的只有10歲。

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而今晚7點開始的星光場「水上音樂會」，邀請前述音樂家、音樂舞蹈團體擔綱演出外，也策劃「水生繁花」雷射秀特仕版，跟香氛泡泡交錯，讓人彷彿置身仙境。

這場星光場，由興隆國小學童們，以知名音樂家韓德爾的管弦樂組曲「水上音樂」拉開序幕，接著陸續演奏：月亮代表我的心、神隱少女主題曲「總是一次又一次」，最後用熱鬧的康康舞曲跟嚴俊傑搭檔演出「La La Land」的樂來越愛你，替現場做了首波的加溫。

接棒演出後的嚴俊傑，先是彈奏：柴可夫斯基的降E大調圓舞曲作品39之8 ，接著陸續飛揚出：拉威爾水之嬉戲、巴哈、舒曼、蕭邦等的作品樂音，最後並與國立竹北高中舞蹈班的舞伶們搭檔演出特爾涅/懷森貝格四月的巴黎。

晚上8點過後解瑄終於在大家的期待中登場。她陸續彈奏柴可夫斯基的天鵝湖選曲、懷舊影片「似曾相識」的主題曲Somewhere in time、奧提斯的海上之光，哈塞曼的泉水並有蝶影舞蹈團的舞姿相伴琴聲。

後半場解瑄先是用爵士版的茉莉花帶出浪漫的Moon River，接著琴音一轉變成酷玩樂團（Coldplay）的天堂（Paradise），並順轉流洩出中國古曲「春江花月夜」 ，最後以杜蘭的第一號圓舞曲作結，留給在場者餘音繞樑的沉澱。

鋼琴家嚴俊傑和竹北高中舞者一起為竹北光節攜手演出。（記者黃美珠攝）

鋼琴家嚴俊傑為竹北光節而奏。（記者黃美珠攝）

國家交響樂團（NSO）豎琴首席解瑄今晚為竹北光節而演奏。（記者黃美珠攝）

竹北興隆國小弦樂團為竹北光節的水上音樂會開場。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北水圳森林公園的水畔，今晚擠滿愛樂人同享樂音。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北光節今晚的水上舞台充滿浪漫氛圍。（記者黃美珠攝）

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