稱茶飲文化「源自中國」遭網友打臉 高雄「中國奶茶」不忍了回嗆

高雄岡山一家奶茶專賣店「中國奶茶」因特殊店名引發爭議。（擷取自「中國奶茶」臉書）

2025/02/22 22:29

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄岡山奶茶專賣店「中國奶茶」店名有「中國」2字，頻頻被人詢問，老闆也稱「發現很多人都不知道，英國及歐洲的茶飲文化，其實是源自中國」，才將店名取為「中國奶茶」，引發網友抨擊。對此，老闆在粉專叫屈說自己遭到網軍攻擊。

「中國奶茶」近日在粉專解釋店名緣由，說明自己是外省三代，老闆的外公在國共內戰時期來到台灣。外公是當時贈與茶禮（現今伯爵茶）給英國格雷伯爵的中國官員後代，外公傳承了伯爵茶原本在中國最原始的正統比例風味。所以從小常常喝到外公用伯爵茶特調的奶茶，因為不想讓這個經典消失，所以誕生了這個「中國奶茶」小店，讓全世界都能喝到復活的經典風味。

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老闆也提到，長大後漸漸發現，外面賣的奶茶不管貴的便宜的，一律都沒有外公泡得好喝、特別、醇厚，也常常看到市面上有「英國紅茶」、「英式奶茶」這類的稱呼，讓他覺得，「但既然起源是中國，那為什麼不能有『中國奶茶』呢？也發現很多人都不知道，英國及歐洲的茶飲文化，其實是源自中國」。

貼文曝光後，有專業網友打臉，「伯爵茶是1706年清朝時期海運去英國的，因為船的貨物繁多佛手柑壓在茶葉上面，然後因為氣溫、濕度以及貨物擠壓佛手柑的香氣滲入茶葉中，送到第二代格雷伯爵（那時的英國首相），他很喜歡那個味道，所以找了英國的唐寧家族專業調茶師拼配出來的」。

這名網友說，「再者英國紅茶叫做英式早餐茶，於工業革命後興盛，因為英國人早起上班需要提神所以喝的，混合阿薩姆跟肯亞的茶拼配跟伯爵茶是完全不同的兩個東西。」。更大嗆老闆，「開手搖店都不知道茶葉原料區別還敢開店，真的別出來丟人現眼欸。什麼外公傳承真的不要亂吼洨，更何況300多年前根本沒有中國，那個叫大清帝國！」。

對此，「中國奶茶」在臉書發文反擊，自己只是一家做著小生意的小店，「卻超有榮幸被上千高貴的大批網軍出征加抹藍、白、紅黑，連Google也被惡意洗爆一星評論」。「更過分的是嘲笑我們真正的客人真正喜歡我們奶茶的朋友，有在追蹤我的真客人也都很清楚，有腦的人，都知道我從頭到尾、一直以來，就沒在講政治 ，甚至表態無關政治，只是單純介紹取這個店名的真實原因，就是有些人什麼都可以引戰政治，對我抹藍白紅更抹黑嘲笑羞辱我都可以忍，但『羞辱相信並喜歡我們奶茶的客人』我不能忍」，「謝謝網軍寶寶們的出征攻擊，多了200杯預訂訂單，先煮奶茶了，有空再陪你們慢慢聊喔」。

老闆稱很多人都不知道，英國及歐洲的茶飲文化，其實是源自中國，所以才將店名取為「中國奶茶」。（擷取自「中國奶茶」臉書）

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