桃園市3校高中生「英語學伴」 與美國學生線上開講互動

桃園市與美國洛杉磯阿罕拉布市聯合學區合作啟動全新英語伴學計畫，2地6校學生線上英語互動。（記者謝武雄攝）

2025/02/22 20:39

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市從113學年度第1學期起與美國阿罕拉布聯合學區合作啟動全新英語伴學計畫，2地6校學生線上英語互動，拓展國際視野、增進語言能力，成效良好，第2學期持續進行，今天在市府舉行啟動會議，本學期會有6次互動。

教育局長劉仲成說，2地6校分別是桃園高中、大園國際高中及平鎮高中等3校學生與Mark Keppel High School、San Gabriel High School及Alhambra High School等3所高中，這學期將進行6次線上英語互動，希望營造多元化的英語學習及溝通環境，同時拓展學生國際視野。

請繼續往下閱讀...

桃園市長張善政感謝劉登凱博士對學伴計畫的推動及協助，也期待學生們持續積極參與線上交流、保持聯繫，未來若有機會，市府也將支持桃園市學生到美國體驗不同的異國文化、開闊眼界。

阿罕布拉市長Noya Wang透過視訊致詞指出，這個計畫不僅提供學生學習語言的機會，更重要的是創造一個優良的環境，讓學生們能夠自我成長、自由探索、盡情犯錯並在錯誤中學習。參與計畫的學生在增進外語能力之餘，還可以幫助彼此理解不同文化及生活風格，期盼每位學子都能夠把握機會，享受學習語言的過程，分享不同文化。

阿罕布拉聯合學區董事會主席Fred Chang也透過視訊說，十分期待看見學生們在學伴計畫中的成長，而本計畫只是一個開端，盼能持續推動相關計畫，並進一步規劃桃園與阿罕布拉學區的交換學生計畫，以深化兩地學生的交流。

桃園市長張善政透過視訊與美國洛杉磯阿罕拉布市交流。（記者謝武雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法