週日冷氣團來襲！北東濕冷低溫13度 中南部日夜溫差大

週日北東濕冷，中南部早晚偏涼，外出請備妥保暖衣物。（資料照）

2025/02/22 20:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕根據中央氣象署預報，明（23日）大陸冷氣團南下，全台天氣轉冷，北部、東北部及東部將感受到濕冷天氣，其他地區早晚也偏冷。

降雨方面，週日冷空氣挾帶水氣南下，北部及東北部降雨機率高，普遍濕冷，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區雨勢較明顯，並有局部大雨發生的機率。東部、東南部及馬祖也有局部短暫雨，中部山區與金門則有零星降雨，其他地區天氣穩定，以多雲到晴為主。

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氣溫方面，週日全台早晚偏冷，中部以北、東北部及澎湖低溫約13至14度，其他地區約15至17度，金門低至11度，馬祖僅8度。白天北部、東北部及澎湖、金門高溫僅16至18度，其他地區約21至24度，南部局部地區可達25至26度，馬祖白天也僅10度，整體感受濕冷，民眾需注意保暖。

天氣風險公司表示，這波冷氣團將持續影響至下週一，並伴隨華南雲系東移，北部與東部陰天有短暫陣雨，中南部維持晴或多雲，山區偶有零星降雨。下週二至週四冷空氣減弱，各地氣溫略升，迎風面仍有地形性降雨，但整體影響有限。

紫外線方面，週日台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、連江縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為東北風，迎風面擴散條件良好，中南部位於下風處，污染物稍易累積，彰化至雲嘉南沿海地區午後風速較強，易引發地表揚塵影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，北部、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南與高屏地區短時間內可能達橘色提醒等級，外出請留意空氣品質變化。

週日白天高溫北部、東北部16至18度，中南部21至26度，日夜溫差大。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週日台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、連江縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日北部、竹苗、花東良好，中南部與高屏恐達橘色提醒，外出請留意空氣變化。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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