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    桃園青少年桃漾館開幕 TOUCH格子、AR躲避球虜獲人心

    桃園市長張善政也玩起TOUCH 格子遊戲，玩得不亦樂乎。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政也玩起TOUCH 格子遊戲，玩得不亦樂乎。（記者謝武雄攝）

    2025/02/22 20:32

    〔記者謝武雄／桃園報導〕耗資6億元，歷經7年規劃、興建及招商的「桃園市北區青少年活動中心桃漾館」今舉行開幕儀式，桃漾館規劃極限挑戰基地、沉浸式實驗體驗基地及AR等沉浸式體驗創新學習基地，其中斜槓共享基地的TOUCH格子遊戲，結合音樂和格子地板，適合任何年齡的玩家一起享受。

    TOUCH格子遊戲最多可以容納10人成為夥伴，綠色格子是安全的、藍色加分、紅色扣分，由於有顏色格子會隨著音樂跳動，玩家要不斷跳格子來增加分數，堪稱是老少咸宜，市長張善政也一時腳癢，和來賓們玩起TOUCH格子遊戲，活動結束後都覺得意猶未盡；而AR體驗中心的電子躲避球，由於要運用臨場反應、團隊策略，防守同時進攻，也讓遊戲更具趣味及挑戰性。

    青年事務局長侯佳齡表示，桃漾館是青少年創新學習園區，提供六大主題基地及五個中心，結合實境科技體驗、音樂與舞蹈課程、健身及體能探索，同時也是無人機考照訓練場域，從空間規劃到活動內容，全面考量青少年的需求，希望青少年朋友可以在館區恣意探索及學習，促進身心健康與均衡發展，更多相關資訊請至北區青少年活動中心桃漾館官網查詢。

    AR體驗中心的電子躲避球，考驗團隊策略，防守同時進攻，也讓遊戲更具趣味及挑戰性。（記者謝武雄攝）

    AR體驗中心的電子躲避球，考驗團隊策略，防守同時進攻，也讓遊戲更具趣味及挑戰性。（記者謝武雄攝）

    「桃園市北區青少年活動中心桃漾館」提供完整的體適能中心。（記者謝武雄攝）

    「桃園市北區青少年活動中心桃漾館」提供完整的體適能中心。（記者謝武雄攝）

    「桃園市北區青少年活動中心桃漾館」耗資6億元，歷經7年規劃、興建，已正式啟用。（記者謝武雄攝）

    「桃園市北區青少年活動中心桃漾館」耗資6億元，歷經7年規劃、興建，已正式啟用。（記者謝武雄攝）

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