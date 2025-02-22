南投九族櫻花祭 邀畫家咖啡和紅茶浪漫作畫

九族文化村櫻花祭系列活動，22日邀請畫家在櫻花樹下，以咖啡和紅茶茶湯浪漫作畫。（九族文化村提供）

2025/02/22 20:25

〔記者張協昇／南投報導〕南投九族文化村櫻花祭系列活動，今（22）日邀請在地的咖啡、紅茶農與台灣當代詩人和畫家，進行一場花下浪漫對話，除由詩人為活動創做詩篇外，也邀請畫家以咖啡和紅茶茶湯為顏料，在茶席的桌巾上，創作一幅獨特的櫻花祭畫作。

九族文化村櫻花祭邁入第25屆，今天邀請詩人李長青、路寒袖、田運良、張台瓊、陳潔民和大可，為櫻花祭創做新詩，並輪番上陣以吟唱、表演或朗讀方式分享，之後隨筆擷取一句經典詩句題在桌巾上，音樂作曲家洪秀錦也和編舞家鄧桂複一起演唱鄧相揚的詩歌作品。

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現場並請來茶師陳錦昌司泡魚池紅茶，以及百大青農咖啡達人高郁淳和咖啡產銷班長吳永欽沖泡魚池咖啡給詩人、畫家品賞，隨後將濃淡有致的咖啡和紅茶茶湯，提供給畫家蔡友、陳光明、沈揮勝作為顏料，在茶席的桌巾上作畫。

九族文化村表示，目前園區6種櫻花品種接力盛開，有些花開有些花落，其中台灣雪櫻已經落花，八重櫻正盛開，下週粉紅色的吉野櫻和富士櫻打造的櫻花隧道和櫻花林也將陸續綻放，屆時遊客搭乘纜車，櫻花盛開美景將盡收眼底，另第二場櫻花茶會也將在3月7日登場，還有小農市集、美食屋台和令人驚豔的夜櫻、夜舞祭與火舞表演。

九族文化村櫻花祭系列活動，邀請特人路寒袖等人在櫻花樹下浪漫吟詩。（九族文化村提供）

九族文化村櫻花祭系列活動，在櫻花樹下進行詩歌演唱。（九族文化村提供）

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