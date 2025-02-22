長頸鹿來了！桃園楓樹腳公園13米高溜滑梯 3/10迎賓絕對刺激

楓樹腳公園「長頸鹿遊具」裝置完畢，類似滑水道溜滑梯高達13公尺。（記者謝武雄攝）

2025/02/22 20:06

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府將八德區楓樹腳公園改造為主題特色公園，其中最大特色是高達16公尺的「長頸鹿遊具」，這個類似滑水道溜滑梯，從最高處到地面約13公尺，玩起來絕對驚險刺激，目前正進行停車場趕工，預計3月10日啟用。

桃園市政府耗資1.1億元，以「燦爛的童年時光」改造八德區楓樹腳公園為主題特色公園。景觀工程科長陳翠慧表示，楓樹腳公園所有遊具都經過第三方單位檢驗，符合國家安全規範，由於先前幾個特色公園開幕，都出現大批人潮，民眾抱怨不易停車，因此，工務局把相鄰的幼兒園用地開闢為臨時停車場，預估可停放汽、機車各50輛，解決民眾停車問題。

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陳翠慧也提到，「長頸鹿遊具」是全市最高的溜滑梯，結構類似滑水道，此外風禾公園滾輪溜滑梯則是桃園最長的溜滑梯，未來都會成為桃園別具亮點的公園遊具。

楓樹腳公園佔地3.5公頃，位於八德區介壽路旁，附近有很的商業活動及居民，所以公園的使用率高，整座公園綠地廣闊，老樹林立，是附近居民運動散步重要場地，公園內除了綠樹、老樹、大面積草地外，設有籃球場、公共廁所、步道、自行車道等基本設施，非常適合散步、運動、打球，桃園市政府於2019年推出「一區一旗艦公園計畫」，八德楓樹腳公園獲選為八德區的設置場地，於2022年4月底開始進行公園改造工程。

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