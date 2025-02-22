台灣燈會閉幕倒數高鐵桃園站增現金購票櫃台 籲先買好回程票

台灣高鐵公司呼籲賞燈旅客，出發購票時同步買妥回程車票，可盡情賞燈，節省回程等候時間。（資料照）

2025/02/22 19:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕2025台灣燈會明天（23日）就要閉幕，許多人把握最後週末出門賞燈，台灣高鐵公司今天說，全力協助桃園捷運紓解A18站賞燈人潮，晚間7點10分旅客自高鐵桃園站往返燈會動線十分順暢，賞燈旅客進站及出站無須排隊，再度呼籲賞燈旅客，出發購票時同步買妥回程車票，可盡情賞燈，節省回程等候時間。

為方便旅客提前購票，高鐵桃園站今、明兩天下午3點起在賞燈出站方向2號、3號出口增設現金自由座櫃台，歡迎搭高鐵賞燈旅客多加利用，預先購買回程車票。

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2025台灣燈會期間，高鐵公司配合交通部「運具聯防」措施，於桃園站成立「前進指揮所」，並於今、明日提升層級為「前進指揮中心」。

高鐵桃園站持續實施與桃園捷運動線分流，動線節點增派人力，引導搭乘高鐵前往機場旅客，經車站B1連通道轉搭捷運；另前往賞燈或鄰近商場的旅客，直接引導到車站1樓，再依現場動線指示前往目的地。台灣高鐵公司亦於各車次列車上加強廣播，並協調桃園捷運加強對旅客宣導溝通，避免人流交錯，影響出國及賞燈行程。

台灣高鐵在燈會期間總計加開95班次列車，南下47班、北上48班；桃園站尖峰時段，假日（週五到週日）每15分鐘、平日（週一到週四）約20分鐘內即各有一班南下/北上列車停靠，視旅運需求機動加開全車自由座列車（第六節商務車廂除外）。

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