雲林女國中遭性騷求助主任、教官反被罵 校方認錯道歉

女國中生指被男同學多次騷擾，向學校反映希望召開性平會，卻遭責罵，示意圖。（資料照）

2025/02/22 19:10

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣一名女國中生在社群平台Threads貼文，指被男同學多次騷擾，向學校反映希望召開性平會，卻反遭責罵。此貼文在網路引起一番熱議。校方回應，教官、學務主任處理態度不佳，除向學生及家長致歉外，今（22日）也完成通報，將召開會議究責。

該名學生網路貼文表示，原和班上一名男同學相處還可以，但上學期該名男生向她借地理評量時，卻得到「他要拿去舔」令他不舒服的話，更在體育課換衣服前，該生還要求她「把裙子交出來」。當時隱忍的她，事後心想要是在新學期，該生說出類似的話，就要申請性平會處理。

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想不到上週四，該名男同學又說「要舔她的英文考卷」，隔日多次拿著紙飛機靠近，於是她向班級導師告知，並希望學校召開性平會，導師請她到學務處找教官。

該名教官反而向女同學說「每次發生事情都是你們班」，這也讓女同學不解，之前的事情與自己無關，教官還是罵了一個受害者。過程中女同學邊訴說事情原委，但教官依然邊聽邊罵。

該女生表示，後來學務主任叫她過去，繼續罵她。他說他可以處理，沒必要告性平，還說「你不用一直找理由告性平」。

後來女同學哭著回教室，涉騷擾的男同學被叫出去找主任，最後也哭著回來。女學生表示，很多同學覺得涉騷擾的男同學平時很乖，怎麼可能做這種事，認為是她污衊該名男生，讓她不知道該怎麼辦。

該則發文貼出後，便在網路發酵。校方得知後今緊急召開會議。校方表示，教官、主任坦承處理態度不佳，因此認定兩人處置過程沒有溫暖及同理心，中午已致電學生、家長致歉。

校方指出，事發當時，主任判斷男同學行為不到性騷擾，故並未進行性平通報，今學校也已立刻完成性平通報，將依照程序處理，後續將開會究責，學校會全面檢討及改進。

縣府教育處長邱孝文表示，校方已完成案件通報，將依照規定進行後續調查。

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