5國攜手7國卡司160國際市集 高雄日光海島生活節開幕

5國攜手舉辦的日光海島生活節，今在高雄中央公園開幕。（高市府提供）

2025/02/22 18:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕5國聯手、7國卡司、規劃有160個國際攤位市集的「日光海島生活節」，今在高雄中央公園盛大登場，邀民眾從美食、文創、音樂展演及運動體驗等面向，體驗南台灣熱情及城市多元關懷。

日光海島生活節是由高雄市政府與菲律賓、美國、日本、泰國等4國駐台機構，首度攜手打造的海島國際盛會，今、明兩天在中央公園舉行。

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開幕式上，高雄市長陳其邁、馬尼拉經濟文化辦事處主席兼駐臺代表葛若菲與高雄分處長崔瑞霞、美國在台協會高雄分處處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處長陳燦榮皆出席。

陳其邁強調，高雄與美、日、菲、泰首度5方合作，更有日本八王子、熊本縣等友好城市參與，展現高雄與國際城市深厚交流，更展現高雄作為多元共融、友善開放的國際城市。

行國處說明，日光海島生活節匯集高雄特色與多國品牌、及精彩演出陣容，活動第一天就湧現大量人潮，除了高雄市民，還有許多新住民、來台打拚的移工、旅居高雄的國際友人等。

現 場美食、文創攤位均展現高人氣，各表演舞台與草地講座，更吸引大批民眾欣賞，許多家長帶著孩子品味各國文化跟飲食，不少新住民與移工也把握機會在草地上野餐、聯繫感情。

馬尼拉駐臺代表葛若菲稱讚「活動完美的恰如其名！」，透露最初由辦事處提出的小提案，卻能發展成為充滿活力的活動，很開心民眾可以到現場品嚐美食、欣賞來自菲律賓的音樂。

張子霖慰勞陳其邁辛苦了，並把握機會大力推廣夏威夷、華盛頓、關島和懷俄明的美味，奧正史則強調四個國家和高雄市政府一起籌辦活動，「顯示台灣和四國有著非常友好關係。」

行國處長張硯卿表示，感謝駐台機構及企業夥伴大力支持。未來會強化與駐台機構、國際城市合作，進一步促進高雄在各領域國際交流，誠摯邀請國內外朋友今天也一起到中央公園參與海島饗宴！

日光海島生活節吸引大批民眾參與，更有許多新住民、移工參加。（行國處提供）

日光海島生活節豐富節目，吸引許多親子、年輕人到訪。（記者王榮祥攝）

日光海島生活節包括美食與文創。（記者王榮祥攝）

日光海島生活節開幕湧入大批人潮。（記者王榮祥攝）

日光海島生活節規畫多場講座。（記者王榮祥攝）

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