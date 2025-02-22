彰化人行道被罵翻里長喊「車輛行的安全」 Cheap嗆爆：槽點滿滿

彰化市大埔路友善人行道爭議不斷，正反意見不一。（記者湯世名攝）

2025/02/22 21:02

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕彰化市大埔路1月開始劃設標線型人行道，不過劃設完畢以來汽機車爭道、停車問題、車禍事件頻傳，居民嫌棄「越改越糟」，延平里長陳雯嘉也發出多張大埔路交通亂象的照片說，「她完全支持保護行人，但也要讓車輛行的安全才對」。對此，百萬網紅Cheap怒轟，「整句話槽點滿滿，每一張照片都笑死」。

延平里長陳雯嘉指出，她完全支持保護行人，但也要讓車輛行的安全才對，她自己就有2次在大埔路騎機車，被後方汽車按喇叭的經驗。大埔路路幅過窄，行人不多，機車族卻很多，一旦消防車、遊覽車或砂石車通行，絕對會出現塞車。

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Cheap在臉書發文說，「整句話槽點滿滿，每一張照片都笑死，這種半殘人行道也要反對」，他一一吐槽里長發表的意見，「她完全支持保護行人，但也要讓車輛行的安全才對」這句話就好像在說「我支持減肥，但也要每天吃炸雞才對」，好像既然要保護行人就該優先考慮行人安全才對，難道行人要為車輛讓路，才叫安全？

Cheap吐槽，「她自己就有2次在被後方汽車按喇叭」不就是汽車素質問題，干人行道屁事，難道行人要為你被叭負責？「大埔路路幅過窄行人不多」，行人不多的原因是什麼？不就是沒有人行道，現在好不容易有半殘人行道，還要用行人不多來否定它；「遊覽車或砂石車通行，絕對會出現塞車」，遊覽車、砂石車會塞車，難道是因為人行道的存在？真正的問題是，這些大型車輛本來就不應該出現在這種路段。

Cheap怒轟，「讀書真的犯法，看起來中立客觀，實際上是車本位的典型思維，一邊說保護行人，一邊又用各種理由暗示人行道才是問題的根源，完全忽視真正的問題是懶人一堆，一定要點到點停在門口，這在日本早就設單行道了」。

貼文曝光後，網友紛紛說，「彰化市徒步旅行幾次，根本是行人地獄，綠燈過斑馬線，右轉汽機車完全把人當空氣」、「鄉下就該有鄉下的樣子」、「還想蓋捷運 根本笑死」、「台灣日常，違停可以，行人不行」、「難怪鄉下人口外流嚴重」、「台灣多數地方的里長都是這種交際大叔大媽，學識偏低，真的難以促成地方文明進步」。

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