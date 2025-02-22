錯過再等4年！庇護漁民漁獲滿載 林園鳳芸宮媽祖海巡4/10啟航

鳳芸宮主委李金正擲筊選出5艘護送鳳芸宮與靈帝殿眾神的「公船」。（高史博提供）

2025/02/22 17:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市「林園鳳芸宮媽祖海巡」將於4月10日自林園中芸港啟駕並駐駕台南安平，鳳芸宮循往例進行「跋公船」儀式，選出5艘護送鳳芸宮與靈帝殿眾神的「公船」，搭配20多艘船組成海上巡香船隊，藉此庇護漁民出入平安，漁獲滿載，四季無災。

媽祖海巡主要任務是掃除境內海域邪祟，庇佑漁船航行平安並滿載而歸，守護地方風調雨順，因具有特殊文化典範，「林園鳳芸宮媽祖海巡」已於2013年登錄為高雄市市定民俗。

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今天上午10時許由鳳芸宮主委李金正擲筊，選出哪艘船載哪尊神明，海巡媽選出福春16號為聖駕，新全益7號擔任開路先鋒，搭載水僊尊王的神轎，前一科載送媽祖的福昌3號今科護送溫府千歲，而葛府千歲、何府千歲分別由新全益2號、福昌6號護送，五艘公船將執行巡境公務，再前往台南安平會香。

鳳芸宮表示，天上聖母「媽祖」是漁村重要的精神寄託，四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」的傳統活動，分為三大部分：「跋公船、關水僊尊王」、「海上巡境，安平會香」、「中芸平安遶境」；海巡路線從高雄林園出發，再到台南安平會香，沿岸友宮會燃煙火迎接，而跟隨媽祖船隊出發的眾漁船，會以掃竹、鼓仔燈、紅布條、五光十色的燈條、鮮花裝飾漁船，場面壯觀，除了驅邪祈福，亦有榮耀眾神之意。

今年高雄市政府也規劃在回程航道的高雄港恭迎媽祖駐駕，讓市民朋友親近媽祖信仰的魅力，以盼高雄港船隊出入平安、海運貿易繁盛，歡迎共襄盛舉。

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