台南「茅港媽」3媽祖全出巡！赴郡會香3/8、3/9登場

「茅港媽」開基大媽（後）、二媽（前右）、三媽（前左）將一起出巡，掀起迓媽祖熱潮。（記者楊金城攝）

2025/02/22 17:59

〔記者楊金城／台南報導〕台南下營茅港尾天后宮舉辦「赴郡會香」，到台南祀典大天后宮會香將在3月8日（農曆2月9日）起駕，3月9日回鑾，「茅港媽」開基大媽、二媽、三媽一起出巡，掀起迓媽祖熱潮。

奉祀軟身媽祖「茅港媽」聞名的下營茅港尾天后宮，廟史至今有347年歷史，開基千里眼、順風耳將軍神像並是獨有的「二轉體」特殊造型，神像的腳掌反轉，具「瞻前顧後」意涵，擁有專利。

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茅港尾天后宮總幹事馮智賢表示，茅港媽在2019年恢復中斷百年的「赴郡會香」，2020年因疫情被迫取消，2021、2022、2023年續辦，去年在茅港尾堡「堡內巡香」，管理委員會決議未來每3年「赴郡會香」、1年「堡內巡香」，年年迓媽祖慶祝「媽祖生」。

今年新一輪的茅港媽赴郡會香將在3月8日至9日舉辦，依古香路至台南祀典大天后宮會香，2天路程中將與21間交陪境宮廟會香，大多徒步行進。

茅港尾天后宮主委陳震河指出，赴郡會香人數將有500人，3月8日入府城大北門，由佳里菜寮朝安宮擔任護駕入府城任務，並在市仔頭福隆宮接駕大典後，沿途將發放限量的茅港媽文創結緣品給信眾。會香隊伍包括前鋒組、大北旗、繡旗隊、哨角隊、將軍團、執士隊、鑾駕隊、神轎班，都由志工發心參與。

茅港媽赴郡會香並新增開2輛藝閣車，增加迓媽祖熱鬧氣氛，3月9日回鑾從佳里菜寮朝安宮經麻豆各大廟回到下營區中營茅港尾路程中，將有糖果、布偶、文創品、一口烏魚子等物品和信眾結緣，贊助物品持續增加中。

台南下營茅港媽今年赴郡會香，隨行的千里眼、順風耳將軍神像備有包裝好的平安餅發送給信眾。（記者楊金城攝）

台南下營茅港媽今年赴郡會香，隨行的千里眼、順風耳將軍神像備有包裝好的平安餅發送給信眾。（記者楊金城攝）

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