蛋黃區貴參參他質疑有這行情？ 網反駁：不值早跌了

網友發文說，蛋白區有許多不輸蛋黃區的優點，質疑「市區機能好，真值這麼多價差嗎」？示意圖。（資料照）

2025/02/22 21:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蛋黃區房價高，許多購房族轉而選擇離市區不遠的蛋白區。網友發文說，蛋白區在醫療、飲食、購物、交通等有許多不輸蛋黃區的優點，他不禁質疑「市區機能好，真值這麼多價差嗎」？文章一出，引起網友熱議，許多人反駁「漲跌是市場共識，如果不值，早就跌下來了」。

近日網友在PTT以「都說市區機能好，但真值這麼多價差嗎？」為題發文指出，以醫療來說，許多蛋白區也有不錯的醫院資源，如義大醫院、慈濟醫院等，而且預約看病可能還更容易。至於飲食，連鎖超市和賣場隨處可見，自己下廚完全沒有問題；購物方面，現代人大多都網購省錢，附近有超商就能解決。

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另外交通的部分，市區常因紅綠燈和龐大車流而塞車，效率不如郊區順暢。原PO不禁疑問「真有必要花3倍5倍的錢去擠市區嗎」？文章一出，許多網友反駁，「林口60萬，很便宜嗎？」、「房子就是在買位置，位置就是包含學區、醫療、交通、園區之類的，買郊區，土地一堆，房子20幾年後老大樓也沒啥用了」、「新北一環比市區還擠好嗎？堵車狀況比市區還嚴重」。

另外其他網友提出意見，「漲跌都是市場共識，你覺得不值，但是別人覺得值」、「台灣其實根本沒差，又不是像美國那樣，都會區跟郊區有巨大差異」、「就市場機制啊！越方便就越高價，就算是房市下跌走下坡，也是蛋黃相對高價」、「主要是工作機會+學區+交通為房價關鍵」。

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