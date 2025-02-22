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    台中氣爆》新光三越拆外牆危險物 廠商分4大區域取物「不正確」

    新光三越在地面周邊架設圍籬，待高樓防護網物料進場，今天將開始拆除外牆危險附掛物及防護作業。（記者蔡淑媛攝）

    新光三越在地面周邊架設圍籬，待高樓防護網物料進場，今天將開始拆除外牆危險附掛物及防護作業。（記者蔡淑媛攝）

    2025/02/22 17:49

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越氣爆發生第10日，新光三越在地面周邊架設圍籬，待高樓防護網物料進場，今天將開始拆除外牆危險附掛物及防護作業，至於廠商、櫃哥、櫃姊何時可進入取出貨物，新光三越表示，已同步由專業人員進入場勘，待安全無虞才能開放進出，被問是否能在下週開放，則回應，「會以最快速度完成。」

    至於今天傳出新光三越將分4大區域開放廠商等人員進出取物，新光三越副本部長謝英明表示，「有些網路媒體在討論這個，那是不正確的！」，強調，拆除外牆附掛物，以及建築物安全評估人員進出，兩個階段都在進行，待大樓安全無虞，不是全部修繕完成，如果建物結構鑑定沒有問題，經初步維修，就會讓同仁進來。

    謝英明表示，昨日建築師、營造團隊已經進入做建物安全評估，安全場勘已在進行，後續流程都會加快。

    針對傳出新光三越將分4大區域開放廠商等人員進出取物，新光三越副本部長謝英明表示，「有些網路媒體在討論這個，那是不正確的！」（記者蔡淑媛攝）

    針對傳出新光三越將分4大區域開放廠商等人員進出取物，新光三越副本部長謝英明表示，「有些網路媒體在討論這個，那是不正確的！」（記者蔡淑媛攝）

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