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    屏東市中正國小人行道擬拓寬 居民反對：縮減汽機車道易車禍

    上海路的人行步道擬拓寬，居民希望學校讓地。（記者葉永騫攝）

    上海路的人行步道擬拓寬，居民希望學校讓地。（記者葉永騫攝）

    2025/02/22 17:58

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市中正國小周邊人行步道改善工程，對上海路、信義路、林森路等地段拓寬、增加人行步道，引起附近居民的強烈反對。屏東市大同里長劉鳳美表示，道路已經很狹窄，新設及拓寬人行步道將使當地的交通更加混亂，有民眾痛批，將讓家門口都不能停車。屏東市長周佳琪建議，中正國小能夠敦親睦鄰，讓地內縮並提供附近民眾停車空間，互助互利。

    附近的居民指出，蘇州街、上海路等路段都只有6米寬，若再劃設標線人行道，汽機車道被迫縮減，反而容易發生車禍，況且地方停車已是一大問題，如此設計不但商家不用做生意，連回家都是問題。

    身心障礙的張姓居民表示，他是肢障者住在蘇州街，畫設標線人行道會導致家門前無法停車，居民會相當困擾，附近的道路都已實施單行道、永福路也設了人行步道，結果讓商圈沒落，停車問題已讓很多商家搬離了，根本無助地方發展。

    大同里長劉鳳美說，附近居民幾乎都反對增設人行道，目前已有53戶、上百人連署反對，若縣府、市公所要增設人行道，應該是要求校園內縮，而不是與民爭道。

    周佳琪認為，這項工程是中央的政策，居民的意見她相當了解，希望中正國小能夠體諒退讓一步，校園圍牆後撤一些，不要再讓道路縮減了，並且提供一些停車空間給附近居民使用，以減少交通的衝擊和不便。

    當地居民說人行步道拓寬會造成道路變窄。（記者葉永騫攝）

    當地居民說人行步道拓寬會造成道路變窄。（記者葉永騫攝）

    中正國小周邊道路設立人行道情形。（記者葉永騫攝）

    中正國小周邊道路設立人行道情形。（記者葉永騫攝）

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