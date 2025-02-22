武陵農場228連假總量管制 公路局力推宜蘭5大景區

武陵農場櫻花盛開約4至5成，預計2月底到3月初進入滿開。（記者王峻祺攝）

2025/02/22 17:02

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕武陵農場賞櫻夯，順應花期櫻花季管制延長至3月2日，剛好適逢228連續3天連假最後1天，造成賞櫻專車一票難求，且有進場人數總量管制，公路局推薦宜蘭清水地熱等5大景區也很好玩，分散上山車流也保有出遊興致。

武陵農場目前櫻花整體盛開約4至5成，今年花況良好，預計2月底到3月初進入最美滿開期，經農場、公路局及國光客運等相關單位討論後，為讓遊客有更順暢的賞花體驗，決議將櫻花季管制延長。

請繼續往下閱讀...

由於管制將延長至3月2日，適逢228連續3天假期，由國光客運承接的賞櫻專車，台北端或宜蘭端發車售票狀況，幾乎都一票難求，僅週日3月2日有零星座位，預計近2天就會售罄。

公路局表示，228連假出遊人潮多，又適逢武陵農場櫻花季，櫻花季期間農場實施總量管制，每日進場人數6000人，並訂有中124線禁止車輛進入及台7甲線45K至55K（思源埡口至中124線路口）路邊禁止臨時停車等道路交通管制，無場內住宿通行證，或已預約團客通行證等車輛一律禁止進入。

公路局指出，為避免欲前往賞櫻民眾撲空，建議可先至公路局官方網站查詢各項措施及交通方式，或適時調整出遊行程和路線，鄰近也有其他觀光景點適合遊憩，包括太平山國家森林遊樂區、明池國家森林遊樂區、清水地熱、鳩之澤溫泉以及棲蘭森林遊樂園。

5大景區中，太平山除有蹦蹦車可搭乘外，大獲好評的清水地熱也相當適合全家出遊，入園不僅可煮蛋、泡腳，還能泡湯，重新開放的湯屋，改為男女混湯區的親子共享設計，共有6座溫泉池、2座冷水池能體驗。

宜蘭清水地熱適合228連假全家出遊。（宜蘭縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法